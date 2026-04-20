Der Grand Canyon ist eine der tiefsten und längsten Schluchten der Erde. Das kolossale Naturwunder im Südwesten der USA in Arizona hat seine Entstehung einem See zu verdanken, der zu voll wurde und überlief. Eine Reise 5,6 Millionen Jahre vor unserer Zeit.
Das Überlaufen eines urzeitlichen Sees könne einer Analyse zufolge die entscheidende Grundlage für die Entstehung des Grand Canyon gewesen sein. Neue Daten stützten diese Überlaufhypothese, berichtet jetzt ein Forscherteam im Fachjournal „Science“.