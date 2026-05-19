Nach dem Hantavirus-Schreck sorgt nun das Norovirus für Quarantäne auf einem Kreuzfahrtschiff. Rund 80 Menschen sind auf der „Ambition“ erkrankt. Jetzt durften sie an Land.
19.05.2026 - 08:58 Uhr
Ein Albtraum für jeden Kreuzfahrtpassagier: Statt Entspannung unter Deck und Sightseeing an Land bestimmen plötzlich Quarantäne, Desinfektionsmittel und der unschöne Aufenthalt in der eigenen Kabine den Urlaub. Während die Reisebranche nach dem jüngsten Hantavirus-Ausbruch auf der MV Hondius ohnehin unter erhöhter Beobachtung steht, zeigen neue Vorfälle in internationalen Gewässern, wie schnell auch ein klassischer viraler Magen-Darm-Ausbruch eine schwimmende Kleinstadt lahmlegen kann.