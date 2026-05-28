Es ist warm im Kreis Esslingen - für den ein oder anderen vielleicht sogar zu warm. Wer der Sommerhitze entfliehen möchte, kann das an mehreren kühlen Orten im Kreis Esslingen tun.
28.05.2026 - 16:08 Uhr
Wetterextreme nehmen zu. Wegen des Klimawandels belastet im späten Frühling und im Sommer immer häufiger Hitze die Gesundheit. Gerade Städte heizen sich auf, aber auch im Umland sind die Menschen auf der Suche nach Orten, um sich abzukühlen. Hohe Temperaturen machen besonders Menschen ab 65 Jahre, Personen mit Vorerkrankungen sowie Säuglingen und Kleinkindern zu schaffen.