Kartenlegerin aus Göppingen Wenn Tarot-Karten Klarheit bringen sollen
Nicole Püschel alias Nici legt ihren Kunden die Karten. 90 Prozent der Klienten sind Frauen. Hauptthema: die Liebe.
Nicole Püschel alias Nici legt ihren Kunden die Karten. 90 Prozent der Klienten sind Frauen. Hauptthema: die Liebe.
Eine Frau hat eine heimliche Affäre. Sie hofft, dass sich der verheiratete Mann für sie entscheidet. Klammert sich an jeden Strohhalm und wünscht sich, dass jemand in die Zukunft schauen und für Klarheit sorgen kann. „Die Liebe ist das größte Thema“, sagt Nicole Püschel, Kartenlegerin aus Göppingen. 90 Prozent der Ratsuchenden seien Frauen, „sie sind viel mutiger“. Liebt er mich? Denkt er an mich? Habe ich eine Chance?