Freigänger-Katzen in Markgröningen und Ludwigsburg müssen zukünftig kastriert und gechippt werden. Damit soll langfristig die Population eingedämmt und Tierleid vermieden werden.
27.05.2026 - 09:28 Uhr
Immer mehr Gemeinden und Städte im Kreis Ludwigsburg erlassen derzeit Verordnungen, um die unkontrollierte Vermehrung von Katzen einzudämmen und langfristig die Zahl freilebender Tiere und deren Leid zu reduzieren. Nach den Vorreitern Ditzingen und Ingersheim haben nun auch Ludwigsburg selbst und Markgröningen eine Katzenschutzverordnung beschlossen.