Viele Katzenhalter kennen die Situation: Sobald es ins Bad geht, steht die Katze vor der Tür oder läuft direkt hinterher. Dahinter steckt oft mehr als reine Neugier – Experten sehen mehrere mögliche Erklärungen für dieses Verhalten.
Wer mit einer Katze zusammenlebt, kennt die Situation vermutlich: Kaum fällt die Badezimmertür ins Schloss, sitzt die Katze plötzlich davor. Manche Tiere kratzen sofort an der Tür, andere miauen lautstark oder drängen sich direkt mit ins Bad. Einige Katzen springen sogar auf den Schoß oder beobachten ihre Besitzer aufmerksam vom Waschbeckenrand aus.