Katzen mögen Wärme oft mehr als Menschen, doch bei großer Hitze brauchen sie kühle Rückzugsorte, ausreichend Wasser und sichere Möglichkeiten, der Sonne auszuweichen.
Viele Katzen lieben Wärme. Sie liegen gern in der Sonne, rollen sich auf warmen Fensterbänken zusammen oder suchen gezielt Plätze auf, an denen es Menschen längst zu heiß wäre. Das ist zunächst nicht ungewöhnlich: Katzen haben ein anderes Wärmeempfinden als Menschen. Ihre sogenannte thermoneutrale Zone liegt deutlich höher als beim Menschen – ungefähr zwischen 30 und 38 Grad Celsius. In diesem Temperaturbereich muss der Körper vergleichsweise wenig zusätzliche Energie aufwenden, um die eigene Temperatur zu regulieren.