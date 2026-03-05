Viele Katzenhalter greifen automatisch zu einem Katzenklo mit Deckel. Es wirkt ordentlicher, hält Streu besser im Inneren und soll Gerüche reduzieren. Doch aus Sicht der Katze kann eine geschlossene Toilette Nachteile haben.
Viele Katzenklos werden mit Deckel angeboten. Die geschlossene Bauweise soll vor allem praktische Vorteile für den Menschen bringen: Gerüche sollen sich weniger im Raum ausbreiten, außerdem bleibt die Streu eher im Inneren der Toilette, statt beim Scharren der Katze herauszufliegen. Für viele Halter spielt auch die Optik eine Rolle. Ein Katzenklo mit Haube wirkt in der Wohnung oft unauffälliger und ordentlicher als eine offene Schale.