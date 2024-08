Palmen und andere mediterrane Pflanzen: Seit Kurzem ist das oberste Geschoss eines Parkhauses in der Stuttgarter Innenstadt begrünt. Was soll das bringen, und darf man dort hoch?

Julia Bosch 30.08.2024 - 12:36 Uhr

Schon als der Betrieb in der Filiale von Galeria Kaufhof in der Innenstadt noch lief, hatten die Stuttgarter Grünen bereits einen Plan für danach. Zumindest für das benachbarte Parkhaus an der Steinstraße 4. Sie schlugen vor, auf dem Parkhaus einen sogenannten Pocket Park zu errichten, also einen Park in Miniaturform. Als Begründung nannten sie, dass der Grünanteil dort gering sei, das Gebiet dicht bebaut und dadurch als Hitze-Hotspot im Sommer gelte.