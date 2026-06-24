Kaufland-Analyse: Diese regionalen Produkte sind in Stuttgart besonders beliebt

Kunden schätzen regionale Erzeugnisse – es muss nicht immer die Eigenmarke oder der Markenartikel sein. Das zeigt der Regio-Index, den Kaufland anhand eigener Daten und zusammen mit einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts YouGov erstellt hat. Dabei ging es darum, wie wichtig Verbrauchern regionale Produkte sind.

Für rund 41 Prozent der Befragten ist der Einkauf von Waren aus der eigenen Region in Zeiten von Inflation und politischen Krisen im Vergleich zu vor einem Jahr wichtiger geworden. Die Gründe sind vielfältig: Auf Platz eins landet die Unterstützung der lokalen Landwirte und Erzeuger in der eigenen Region (66 Prozent), gefolgt von kürzeren Transportwegen, die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten (58 Prozent) und einer höheren Frische der Artikel (52 Prozent). Deutschlandweit wurden mehr als 2000 Menschen befragt.

„Ein Stück Heimat im Einkaufwagen“

Anhand von eigenen Filialen in 14 deutschen Großstädten hat Kaufland analysiert, wie oft Produkte aus der näheren Umgebung verkauft werden, und zwar aufgeteilt nach Warengruppen. „Als Lebensmitteleinzelhändler vor Ort wollen wir unseren Kundinnen und Kunden immer auch ein Stück Heimat im Einkaufswagen ermöglichen. Wir sehen, dass regionale Lebensmittel gerade in diesen Zeiten für die Menschen immer wichtiger werden“, sagt Teresa Baumann, die den Einkauf Regionalität bei Kaufland verantwortet.

Auch Stuttgart ist im Regio-Index berücksichtigt – neben den Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin waren das München, Düsseldorf, Frankfurt, Mainz, Hannover sowie Potsdam, Rostock, Magdeburg, Leipzig und Erfurt für die ostdeutschen Bundesländer.

Heimisches Bier, Wasser und Wein

Die schwäbische Metropole beeindruckt der Mitteilung zufolge mit einer enormen Bandbreite – durchschnittlich 809 regionale Artikel finden sich in den Regalen der Stuttgarter Filialen. Dafür sorgen durchschnittlich 53 lokale Lieferanten, die im Schnitt 22 Kilometer entfernt sind.

Regionales Bier ist in Stuttgart beliebt - nicht nur bei Festen, auch beim Einkauf im Supermarkt. Foto: dpa

Am beliebtesten in Stuttgart sind den Erhebungen zufolge heimisches Bier, Wasser und Wein. Auch der Anteil der Einkäufe mit lokalen Produkten sei mit zwölf Prozent überdurchschnittlich hoch. Besonders stark nachgefragt werden regionale Erzeugnisse in den Filialen in Stuttgart-Untertürkheim, Stuttgart-Mühlhausen und Stuttgart-Möhringen.

Deutschlands regionalste Stadt ist Dresden

Die regionalste Stadt Deutschlands ist Dresden. Hier liegen gleich mehrere Filialen auf den vordersten Plätzen mit dem höchsten Anteil an Einkäufen mit regionalen Artikeln. In der Spitze enthält in Dresden fast jeder dritte Einkauf einen Artikel aus der Umgebung.

Jede Stadt habe ihre Besonderheiten: verschiedene beliebte Produkte, Top-Filialen und Anzahl von Regio-Produkten, heißt es in der Analyse.

Apropos Produkte. Bier liegt unter den beliebtesten Regio-Produkten nicht nur in Stuttgart auf Platz eins, sondern auch deutschlandweit. Darauf folgen Wasser, Eier sowie gekühlte Wurstwaren und Molkereiprodukte. Das Kaufverhalten unterscheide sich aber von Region zu Region. So ist Bremen absoluter Spitzenreiter in Sachen Bier, nirgends ist der Anteil von gekauftem, lokalem Bier höher. Dahinter folgen Berlin und Stuttgart.

Noch weiter im Norden wird gerne deftig gegessen. Rostock belegt den ersten Platz beim regionalen Wurst-Einkauf. Darüber hinaus ist Berlin die Eis-Hauptstadt des Landes und in Mainz wird am häufigsten Wein gekauft.