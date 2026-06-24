Kaufland-Analyse Diese regionalen Produkte sind in Stuttgart besonders beliebt
Die zur Schwarz-Gruppe gehörende Supermarktkette Kaufland hat erstmals einen Regionalitäts-Index erstellt und 14 Großstädte untersucht. So schneidet Stuttgart ab.
Die zur Schwarz-Gruppe gehörende Supermarktkette Kaufland hat erstmals einen Regionalitäts-Index erstellt und 14 Großstädte untersucht. So schneidet Stuttgart ab.
Kunden schätzen regionale Erzeugnisse – es muss nicht immer die Eigenmarke oder der Markenartikel sein. Das zeigt der Regio-Index, den Kaufland anhand eigener Daten und zusammen mit einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts YouGov erstellt hat. Dabei ging es darum, wie wichtig Verbrauchern regionale Produkte sind.