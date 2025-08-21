Kaum Nachfrage in Stuttgart: Nur 3 Bewerber in einem Monat – Bauplätze werden zu Ladenhütern

Auf dem Grundstücksmarkt in der Landeshauptstadt waren sie jahrzehntelang der Renner. Reihenhausgrundstücke wurden von der Stadt in Bebauungsplänen zugeschnitten, auf den Markt gebracht, gefördert und von jungen Familien gern gekauft. Lange Zeit galten sie als probates Mittel, um einkommensstarke Familien von der Abwanderung in den Stuttgarter Speckgürtel abzuhalten. Doch die jüngste Ausschreibung der Stadt zeigt, dass die Nachfrage nach dem früheren Selbstläufer schwächelt. Auf sieben Bauplätze erhielt das Liegenschaftsamt genau sieben Bewerbungen. Sie stammen aber von nur drei privaten Interessenten.