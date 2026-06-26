Kebaphaus am Feuersee Kein Undav-Tor - und trotzdem gab’s am Ende Gratis-Döner
Gratis-Döner, wenn der Stuttgarter Deniz Undav trifft - diese Fanaktion vom Kebaphaus wollten sich viele nicht entgehen lassen. Bloß: Das Tor fiel nicht.
Gratis-Döner, wenn der Stuttgarter Deniz Undav trifft - diese Fanaktion vom Kebaphaus wollten sich viele nicht entgehen lassen. Bloß: Das Tor fiel nicht.
DFB-Trikots, schwarz-rot-goldene Blumenketten, gute Laune um kurz vor 22 Uhr - bei immer noch satten 30 Grad im Stuttgarter Westen. Sehr lauschig ist es in Deniz Undavs liebstem Döner-Laden. Wer würde vermuten, dass hinter der Silberburgstraße so eine hübsche Terrasse im Grünen wartet?