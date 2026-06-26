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  4. Kein Undav-Tor - und trotzdem gab’s am Ende Gratis-Döner

Kebaphaus am Feuersee Kein Undav-Tor - und trotzdem gab’s am Ende Gratis-Döner

Kebaphaus am Feuersee: Kein Undav-Tor - und trotzdem gab’s am Ende Gratis-Döner
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„Undav, Undav“-Sprechchöre: Im Kebaphaus am Feuersee war der Stuttgarter ganz klar der Held des Spiels, Foto: StZN/Schäfer

Gratis-Döner, wenn der Stuttgarter Deniz Undav trifft - diese Fanaktion vom Kebaphaus wollten sich viele nicht entgehen lassen. Bloß: Das Tor fiel nicht.

Freizeit und Unterhaltung: Theresa Schäfer (the)

DFB-Trikots, schwarz-rot-goldene Blumenketten, gute Laune um kurz vor 22 Uhr - bei immer noch satten 30 Grad im Stuttgarter Westen. Sehr lauschig ist es in Deniz Undavs liebstem Döner-Laden. Wer würde vermuten, dass hinter der Silberburgstraße so eine hübsche Terrasse im Grünen wartet?

 

Aber nicht nur rund 60 Deutschlandfans haben ihren Weg in Serdar Oguz' und Ali Abdis Kebaphaus am Feuersee gefunden. Auch ein Kamerateam vom SWR ist da und ein Radiosender. Alle wollen sehen, wie die Gratis-Döner rausgehen, sollte Deniz Undav eine Kiste machen.

Philipp, auch er im DFB-Trikot, ist nicht vornehmlich gekommen, um einen Gratis-Döner zu ergattern. „Ich wohne im Westen und ich wusste, dass die hier eine richtig schöne Terrasse haben.“ Sein Tipp, ob es heute eine Lokalrunde Kebap gibt? „Das wird Undav entscheiden.“

Das Döner-Fleisch darf nicht ausgehen

Ali Abdi hat am Vormittag noch zwei Extra-Fleischspieße gemacht. „Wenn Undav nicht trifft, spenden wir die der Tafel oder sie gehen an ‚Too good to go‘.“ Aber riskieren, zu wenig da zu haben, wollte er gerade heute nicht.

Als die deutsche Nationalhymne erklingt, erhebt sich Reihe eins vor dem Flachbildschirm - drei Jungs, einer davon im Undav-Trikot, legen die Hand aufs Herz. Es haben noch gar nicht alle ihren Platz gefunden, da fällt in der zweiten Minute schon das erste Tor. Nicht von Undav, der ist ja noch gar nicht im Spiel, sondern vom vielgescholtenen Leroy Sané. Trotzdem: Geht gut los. Aber die Ecuadorianer treffen ziemlich schnell zum Ausgleich.

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Die Trinkpause in New Jersey nutzen auch im Kebaphaus viele, um sich mit einem frischen Kaltgetränk auszustatten. Weil auf dem Platz Ende der ersten Halbzeit nicht mehr viel geht, stimmen die freundlichen Fans auf der Terrasse „Auf geht's, Deutschland, schieß ein Tor“ an. Als Schiedsrichterin Tori Penso zur Halbzeitpause pfeift, gibt es einen kleinen Applaus.

„Döner, Döner, Döner“, schallt es durch das Gärtle, als die Mannschaft wieder aufläuft. Aber erst einmal kommt nicht Deniz Undav ins Spiel, sondern ein anderer Stuttgarter: Angelo Stiller.

Jubel bei der Einwechslung von Deniz Undav

Als in der 60. Minute dann endlich Deniz Undav an der Seitenlinie steht, brandet Jubel auf - „Undav, Undav“ skandieren die Fans des VfB-Stars und nicht mehr so heimlichen Lieblings dieser Weltmeisterschaft. Kaum drin, hat der schon die erste Chance, aber Ecuadors Keeper pariert. Beinahe Kebap-Alarm...

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78. Minute. Das war nicht der Plan: Plötzlich führt Ecuador. Und im Kebaphaus am Feuersee werden die Gesichter ein bisschen länger. An Döner denkt jetzt gerade keiner mehr. Und „Auf geht's Undav, schieß ein Tor“ klingt auf einmal fast ein wenig flehend.

Das Spiel ist aus. 1:2 - das war nicht das Ergebnis, das man sich erhofft hat. „Ist doch ok“, sagt ein Gast. „Das war ein Realitätscheck. Die müssen sich zusammenreißen, es ist ja nichts verloren.“

„Wir hätten es unseren Kunden gegönnt“

Ein bisschen enttäuscht sind allerdings die Chefs: „Wir hätten es unseren Kunden gegönnt“, sagt Serdar Oguz. „Das nächste Mal muss Ubdav eben von Anfang an spielen.“ Abdi denkt indes an das viele Fleisch, das jetzt an die Tafel und zu „Too good zo go“ geht. Die Hoffnung auf weitere Tore ihres WM-Helden geben sie aber nicht auf: Bei jedem kommenden Spiel der deutschen Mannschaft wollen sie die Aktion wiederholen.

Nach dem Abpfiff leert sich das Kebaphaus schnell - es ist eben auch um Mitternacht immer noch verdammt heiß und für die meisten klingelt früh der Wecker. Denen, die noch ein bisschen auf der Terrasse bleiben, machen Oguz und Abdi eine freudige Überraschung: Sie kriegen trotzdem Gratis-Döner. Ganz ohne Undav-Tor.

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