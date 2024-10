Bisher war davon ausgegangen worden, dass Oliver Baumann am Freitag in Bosnien im Tor der DFB-Elf steht. Jetzt ist klar: VfB-Keeper Alexander Nübel spielt.

Marco Seliger 09.10.2024 - 14:37 Uhr

Alexander Nübel wird am Freitagabend seine Länderspielpremiere feiern. Der Keeper des VfB Stuttgart steht beim Nations-League-Spiel der DFB-Elf in Bosnien (20.45 Uhr/RTL) im Tor. Klares Indiz dafür: Nübel sitzt an diesem Donnerstagabend vor der Partie in Bosnien auf dem Pressepodium – dorthin würden ihn die Strategen des DFB nicht platzieren, wenn er nicht spielen würde.