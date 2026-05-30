Wegen einer Demo gegen das massive Verkehrsaufkommen an der österreichische Brennerautobahn ist die wichtigste Verkehrsverbindung nach Italien am Samstag ganztägig gesperrt worden.
30.05.2026 - 15:50 Uhr
Wegen Protests von Anwohnern gegen die tägliche Blechlawine über die Alpen ist die österreichische Brennerautobahn am Samstag ganztägig gesperrt worden. Nach der Sperrung der normalerweise viel befahrenen A13 am Vormittag versammelten sich am Mittag zahlreiche Demonstrierende an der Strecke. Obwohl der Protesttag auf der wichtigsten Verkehrsverbindung nach Italien in die Pfingstferien mehrerer deutscher Bundesländer fiel, blieb das befürchtete Verkehrschaos zunächst aus.