Es ist wegen des Panoramablicks über das Neckartal und Stuttgart eine der beliebtesten Anlaufstellen an Silvester. Doch wegen Blitzeises ist die Freifläche der Grabkapelle auf dem Württemberg derzeit gesperrt – das könnte auch zum Jahreswechsel so bleiben.

Alexander Müller 30.12.2024 - 15:41 Uhr

An Silvester droht in Stuttgart eine der beliebtesten Anlaufstellen zum Jahreswechsel wegzufallen. Denn seit Montag, 30. Dezember, ist die Freifläche der Grabkapelle auf dem Württemberg in Stuttgart-Rotenberg wegen Blitzeises vorübergehend gesperrt. Nach Angaben der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg ist die Rutschgefahr für Besucher trotz Winterdienst und Granulat einfach zu groß. Betroffen von der Sperrung aufgrund des Kälteeinbruchs ist auch das Residenzschloss in Ludwigsburg.