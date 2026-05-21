Keine Abhilfe für Renningen Lückenschluss bleibt auf der langen Bank
Die Gemeinden Renningen, Magstadt, Leonberg und Weil der Stadt drängen auf einen raschen Ausbau der Verbindung zwischen der B 295 und der B 464.
Die Gemeinden Renningen, Magstadt, Leonberg und Weil der Stadt drängen auf einen raschen Ausbau der Verbindung zwischen der B 295 und der B 464.
Deutliche Worte haben die Anlieger-Kommunen beim Thema „Lückenschluss“ in der jüngsten Sitzung des Böblinger Kreistags an den Landrat Roland Bernhard gerichtet. Sie fordern, die provisorische Verbindung zwischen den Bundesstraßen B 295 und B 464 im Norden des Landkreises mehrspurig auszubauen. Doch Roland Bernhard sah in diesem Projekt keine besondere Dringlichkeit, er könne langsam mit der provisorischen Verbindung und den beiden Kreisverkehren leben.