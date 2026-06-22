Keir Starmers Rücktritt Der orientierungslose Pfadfinder
In die „wichtigste Schlacht unserer Zeit“ wollte Sir Keir Starmer sein Land führen. Nun ist der britische Premierminister, keine zwei Jahre im Amt, an seinem Anspruch gescheitert.
In die „wichtigste Schlacht unserer Zeit“ wollte Sir Keir Starmer sein Land führen. Nun ist der britische Premierminister, keine zwei Jahre im Amt, an seinem Anspruch gescheitert.
Ein „Jahrzehnt der Erneuerung“ hatte Sir Keir Starmer seinen Landsleuten bei seinem Amtsantritt im Juli 2024 versprochen. Seine Labour-Regierung würde „die britische Gesellschaft reformieren“ und Vertrauen in die Politik wiederherstellen. Nun aber, nach nur 23 Monaten im Amt, ist der britische Premierminister an seinem Anspruch gescheitert.
Donald Trump ist ein Meister darin, andere – wie der neue Linken-Co-Chef Luigi Pantisano – üben noch: Im Verbalisieren von „Killerphrasen“.