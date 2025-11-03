Der Schwäbischen Albverein Bonlanden bewirtschaftet bei Festen die Kelter, Wasser für Küche und Toiletten kommt aus einem Brunnen – dieser soll aber nun stillgelegt werden.
Gerade jetzt, wo der Herbst die Wiese vor der Kelter in Bonlanden mit Laub bedeckt, könnte man sie schnell übersehen: die flache braune Kuppel, die sich am Waldrand leicht vom Boden abhebt. „Eigentlich sieht er nicht spektakulär aus“, sagt Dietmar Weinmann und schaut auf den Deckel. Doch unter ihm liegen aktuell die Probleme des Schwäbischen Albvereins Bonlanden: Unter dieser Abdeckung geht es 15 Meter in die Tiefe. Der Bohrbrunnen versorgt die Kelter, die der Verein bewirtschaftet, mit Trinkwasser. Jetzt aber droht das Landratsamt Esslingen, den Hahn zuzudrehen. Da der Brunnendeckel nicht mehr dicht ist und eine Verunreinigung des Wassers befürchtet wird, fordert die Kreisbehörde eine fachmännische Sanierung. Mehrfach wurde eine Frist verlängert, nun aber erlaubt das Landratsamt die Wasserentnahme nur noch bis zum 31. Dezember 2025.