Stihl streicht Stellen, Bosch macht dicht. Da ist die Ansiedlung der japanischen Firma Kyocera in Waiblingen ein Lichtblick. Beim Bahnhof werden künftig Keramikimplantate produziert.
Nur ein Jahr nach dem ersten Spatenstich ist am Mittwoch in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) unweit des Bahnhofs ein neuer Standort der japanischen Kyocera-Gruppe eingeweiht worden. In dem Produktionszentrum mit einer Gesamtfläche von knapp 11 000 Quadratmetern wird das neu gegründete Unternehmen Kyocera Medical Corporation (KMD) hochwertige Keramikimplantate herstellen, zum Beispiel keramische Hüftköpfe, die in Hüftgelenksprothesen zum Einsatz kommen. Im ersten Quartal des kommenden Jahres soll dann die Serienfertigung auf dem Areal des Technologie- und Zukunftsparks Hess beginnen.