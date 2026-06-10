Kernen: Klassik in Stetten hat doch eine Zukunft

Das 100. Kammerkonzert in der Glockenkelter in Kernen-Stetten (Rems-Murr-Kreis) fand vor rund 16 Monaten statt. Jetzt im Februar war bei der 107. Auflage der renommierte Stuttgarter Schauspieler Walter Sittler mit „Schauergeschichten und Seemannsgarn“ zu Gast. Das aktuell anstehende 108. Konzert des Vereins „Klassik in Stetten“ an diesem Sonntag, 14. Juni, bietet zwei absolute Hochkaräter an Trompete und Piano. Doch damit sei die beliebte Reihe, die Klassikfans auch von weit her in den prächtigen Konzertsaal unterhalb der Yburg Stetten lockt, vermutlich an ihrem Ende angelangt.

So war es jedenfalls vor einigen Wochen aus gut unterrichteten Kreisen zu hören. Das Organisationsteam könne den Aufwand nicht mehr stemmen, hieß es hinter den Kulissen, da insbesondere die seit zehn Jahren amtierende Vorsitzende und künstlerische Leiterin Katja Küppers aufhöre und auch weitere Engagierte sich zurückziehen wollten.

Der „Trompetenzauber“ ist noch nicht das Ende

Doch nun gibt Katja Küppers ganz aktuell Entwarnung, sie verkündet „gute Nachrichten“. Das Finito mit dem „Trompetenzauber“ an diesem Sonntag gelte nur für die aktuelle Saison. „Für die im Sommer ausscheidenden Vereinsmitglieder haben sich Nachfolger gefunden, sodass unser Verein weiterhin bestehen bleiben kann.“ Bei den Nachfolgern handelt es sich Küppers' Angaben zufolge „um junge und motivierte Musiker und Musikerinnen aus Stuttgart und Reutlingen, die bereits das Programm für die Konzertsaison 2026/27 geplant haben“.

Gerne, ergänzt sie scherzend mit Blick auf diesen Sonntag, hätte sich der Verein „Klassik in Stetten“ zum Ende der diesjährigen Konzertsaison mit „Pauken und Trompeten“ verabschiedet. „Pauken konnten wir leider nicht auftreiben, aber dafür haben wir mit dem Trompeter Simon Höfele einen der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Solisten der jüngeren Generation für dieses Konzert verpflichten können.“

Deshalb gilt: „Feine Töne statt Fanfarenstöße.“ Der Ausnahmemusiker werde den Zuhörerinnen und Zuhörern beweisen, „dass die Trompete nicht automatisch immer nur laut sein muss“. Simon Höfele bringe das Instrument vor allem zum Singen: „Mit zarten, fast schwebenden Klängen, emotionaler Tiefe und klanglicher Sensibilität, mit einem abwechslungsreichen und genreübergreifenden Programm zeigt er, wie leise, zart, nuanciert und lyrisch eine Trompete wirklich klingen kann.“

Begleitet wird Simon Höfele (32) von seiner langjährigen Klavierpartnerin, der 31-jährigen Elisabeth Brauß, „die uns in der Vergangenheit bereits im Rahmen eines Klavierabends und als Begleiterin der Geigerin Noa Wildschut begeistert hat“, erläutert Küppers. Beide Musiker sind nach Angaben des Vereins „Solisten von Weltrang“.

Die Pianistin Elisabeth Brauß wurde 1995 in Hannover geboren. Foto: Felix Broede (cf)

Das 108. Kammerkonzert findet an diesem Sonntag, 14. Juni, statt. Allerdings findet am Sonntag auch die dritte Ausgabe der „GartenKultour Kernen“ in Stetten statt. „Klassik in Stetten“ hofft trotz dieser Konkurrenz auf guten Zuspruch, und womöglich lassen sich auch beide Veranstaltungen verknüpfen – also erst in die Stettener Gärten und dann in die Glockenkelter in der Hindenburgstraße 43.

Die „GartenKultour Kernen“ als kleine Konkurrenz

Beginn dort ist anders als bei den sonstigen Konzerten bereits um 16 Uhr, Saalöffnung (bei freier Platzwahl) ist um 15.15 Uhr. Die Karte kostet 21 Euro, Schüler und Studenten zahlen 13 Euro. Kartenreservierung ist möglich per Mail unter klassikkonzerte.stetten@yahoo.com.

Infos zur nächsten Saison sowie zu den dann zuständigen Organisatoren will der Verein in den kommenden Wochen veröffentlichen. Der Blick ins Internet offenbart allerdings bereits das Programm für Klassik in Stetten 2026/27. Auftakt ist demnach am Sonntag, 25. Oktober, um 17 Uhr mit dem Kahlo Streichquartett und dem Programm „Die weitergegebene Quinte“. Bis zum 20. Juni 2027 folgen dann noch weitere fünf Konzerte in der Glockenkelter Stetten. Klassik in Stetten hat also durchaus eine Zukunft.