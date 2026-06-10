Kernen Klassik in Stetten hat doch eine Zukunft
Dank eines neuen Organisationsteams kann die beliebte Reihe in der Glockenkelter in Kernen fortgesetzt werden. Am Sonntag findet das 108. Kammerkonzert mit „Trompetenzauber“ statt.
Dank eines neuen Organisationsteams kann die beliebte Reihe in der Glockenkelter in Kernen fortgesetzt werden. Am Sonntag findet das 108. Kammerkonzert mit „Trompetenzauber“ statt.
Das 100. Kammerkonzert in der Glockenkelter in Kernen-Stetten (Rems-Murr-Kreis) fand vor rund 16 Monaten statt. Jetzt im Februar war bei der 107. Auflage der renommierte Stuttgarter Schauspieler Walter Sittler mit „Schauergeschichten und Seemannsgarn“ zu Gast. Das aktuell anstehende 108. Konzert des Vereins „Klassik in Stetten“ an diesem Sonntag, 14. Juni, bietet zwei absolute Hochkaräter an Trompete und Piano. Doch damit sei die beliebte Reihe, die Klassikfans auch von weit her in den prächtigen Konzertsaal unterhalb der Yburg Stetten lockt, vermutlich an ihrem Ende angelangt.