Kessel-Festival in Stuttgart: Erst Nina-Chuba-Ekstase – und am Ende die Absage

Es gibt bessere Bedingungen für Konzerte. Als das Kessel-Festival am Freitag auf dem Cannstatter Wasen startet, liegt über dem Gelände eine Hitze, die jede Bewegung ausbremst. Knapp 40 Grad zeigt das Thermometer am Mittag, und erst einmal wirkt der Wasen weniger wie ein Ort für Euphorie als wie ein Stresstest für Kreisläufe.

Wer früh da ist, sucht nicht die beste Sicht auf die Bühne, sondern das letzte bisschen Schatten. Besucherinnen und Besucher drängen sich an Wasseranlagen, fächeln sich Luft zu, trinken, reden wenig. Dieser Festivaltag beginnt nicht mit einem Knall, sondern mit kollektivem Durchhalten.

Vor der Hauptbühne konnten sich die Besucherinnen und Besucher abkühlen. Foto: Sandra Belschner

Um 16 Uhr eröffnet SOKAE die Hauptbühne. Die Band steht für humorvollen Pop-Punk mit Haltung, irgendwo zwischen Alltagschaos, Politik und scheppernden Gitarren. Gerade weil bei ihnen nichts nach Hochglanz aussieht, funktioniert der Auftritt so gut. SOKAE bringen Druck, Energie und genau die Art von Unmittelbarkeit mit, die ein früher Festival-Slot braucht.

Carli singt über das Lebensgefühl in den Zwanzigern

Gegen 17 Uhr übernimmt Carli aus Kassel. Langsam füllt sich der Bereich vor der Hauptbühne, wobei „vor der Hauptbühne“ eigentlich vor allem heißt: im Schatten vor der Hauptbühne. Dort, wo noch ein schmaler Schutzstreifen vor der Sonne übrig ist, rücken die Menschen enger zusammen. Carli singt über das Lebensgefühl der Zwanziger, über Unsicherheiten, Sehnsucht, emotionale Verhedderungen. Songs wie „Einfach passiert“, „Pinocchio“ und „Obsessed“ treffen genau dieses Gefühl zwischen Überforderung und Selbstbehauptung, das viele in der Menge kennen. „Stuttgart, das sieht gut aus, ich liebe euch irgendwie“, ruft sie mehrfach.

Carli aus Kassel bringt Stimmung aufs Festival. Foto: Sandra Belschner

Auch die Kulturbühne zeigt, dass das Festival mehr will als nur Headliner-Hype. Dort stehen Bxgdan & Kid Kensaii auf der Bühne, ein Duo aus Stuttgart, das sich zuvor in einem Voting durchgesetzt hatte. Der Heimvorteil ist deutlich zu spüren. Solche Auftritte geben dem Tag etwas Bodenhaftung, bevor später die große Popwelle über den Wasen rollt.

BXGDAN & KID KENSAII trotzen der Hitze Foto: Sandra Belschner

Half Space Buns soweit das Auge reicht

Und die kommt. Je weiter der Abend voranschreitet, desto klarer wird, für wen sich das Gelände jetzt füllt. Der Wasen bekommt plötzlich einen ziemlich eindeutigen Look: Glitzer im Gesicht, junge Fans, und immer wieder dieselbe Frisur. Half Space Buns – zwei kleine Dutts auf dem Kopf, die Nina Chuba oft trägt – sind an diesem Abend das inoffizielle Erkennungszeichen.

Um 19 Uhr stehen zunächst noch The Lottery Winners auf der Hauptbühne. Die britische Indie-Pop-Band bringt langsam Bewegung in die wachsende Menge. Mit viel Charme und Songs, die sofort funktionieren, holen sie das Publikum langsam raus aus dem Hitzekoma und rein in den Festivalmodus.

Dann kommt der Star des Abends: Nina Chuba. Für viele ist sie ganz klar der Grund, überhaupt hier zu sein. „Wenn Nina nicht gekommen wäre, hätten wir unsere Karten verfallen lassen“, sagen Klara und Sina, zwei 20-Jährige aus Reutlingen. Wegen der Hitze haben sie auf andere Acts verzichtet und ihre Energie für genau diesen einen Auftritt aufgehoben.

Eine Show, der man die schwierigen Bedingungen nicht anmerkt

Der Einstieg? Nina like. Ein schwarzer Vorhang, darauf ihr Name in silberner Schrift, dazu ein längeres Intro – erst dann erscheint sie auf der Bühne. Die 27-Jährige trägt an diesem Abend einen kurzen roten Faltenrock, ein hellblaues korsagenähnliches Oberteil und eine weiße Netzstrumpfhose. „Hallo, hallo, ich bin hier ganz oben. Hochmotiviert, ich musste mich nur kurz erholen“, ruft sie dem Publikum entgegen, was man als ehrlichen Verweis auf die Bedingungen dieses Abends, die auch an einer Headlinerin nicht spurlos vorbeigehen, verstehen kann.

Trotz hohen Temperturen legt Nina Chuba eine beeindruckende Show hin. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt Foto: Christoph Schmidt

Davon ist bei diesem Auftritt allerdings nichts zu merken. Gemeinsam mit vier Tänzerinnen entfaltet Nina Chuba eine Show, die auf Präzision, Bewegung und Präsenz setzt, ohne überladen zu wirken. „Habt ihr noch genug Energie, Stuttgart?“, ruft sie ins Publikum. Die Antwort fällt eindeutig aus: Hände schnellen nach oben, Zeilen werden textsicher mitgesungen, Refrains nicht bloß begleitet, sondern mit einer Vehemenz zurückgerufen, als gehöre der Abend längst auch dem Publikum.

Musikalisch setzt sie erstmal auf ihre bekannten Hits. Nach „Nina“ gibt es „Mangos mit Chilli“. Dann serviert die Wahl-Berlinerin ihr bekanntes und beliebtes Dessert: „Wildberry Lillet“ - den Song, auf den ein großer Teil des Publikums hörbar gewartet hat.

Pünktlich zum Sonnenuntergang sitzt Nina Chuba vorm Piano

Nina Chuba versteht es, ihre Songs nicht einfach aneinanderzureihen, sondern sie auf einer Festivalbühne tatsächlich zu servieren. Roter Rauch, klare Choreografien und pointiert gesetzte Lichteffekte verstärken diesen Eindruck.

Dann erwartet die Fans eine besondere Überraschung: Mit „Kilimanjaro“ spielt Nina Chuba einen Song ihres im vergangenen Herbst erschienenen Albums zum ersten Mal live. Der Jubel, der darauf folgt, ist entsprechend laut.

Ein Blick in die Menge zeigt, wie breit Nina Chubas Publikum inzwischen geworden ist. Da sind die sehr jungen Mädchen in den ersten Reihen, oft mit ihren Eltern, geschniegelt im Look ihres Idols und jede Zeile mitsingend. Dahinter stehen Freundesgruppen in ihren Zwanzigern, Paare in ihren Dreißigern und Familien mit kleineren Kindern. Dass all diese Generationen nebeneinander stehen und offensichtlich denselben Auftritt wollen, ist keine Selbstverständlichkeit. Nina Chuba schafft es an diesem Abend, genau daraus eine eigene Energie entstehen zu lassen.

Auf dem Kesselfestival singt die 27-Jährige zum ersten Mal „Kilimanjaro“ live. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt Foto: Christoph Schmidt

Dann nimmt die Show plötzlich Tempo raus. Pünktlich zur langsam untergehenden Sonne setzt sich Nina Chuba ans Piano und schlägt ruhigere Töne an. Spätestens hier zeigt sich, dass ihre Konzerte nicht nur aus Druck, Beats und kollektiver Euphorie bestehen. Für einen Moment kippt der Abend aus dem Abriss in etwas Nachdenklicheres, Weicheres. Gerade weil davor so viel Energie auf der Bühne war, wirken diese ruhigeren Passagen nicht wie eine Pause, sondern wie ein bewusst gesetzter Gegenpol.

Große Inszenierung und glaubwürdige Nahbarkeit

Aus dieser ruhigeren Stimmung heraus folgt einer der stärksten Momente des ganzen Auftritts. Auf einer kleinen Hebebühne stellt sie eine Frage, die vor allem bei den sehr jungen Fans in den ersten Reihen unmittelbar ankommt: „Fühlt ihr euch auch manchmal unsicher?“ Die Antwort kommt schnell und laut. „Ja“, ruft das Publikum zurück. Dann folgt ihr Geständnis: „Ich fühle mich nämlich auch manchmal unsicher.“ Gerade bei den Mädchen direkt vor der Bühne ist in diesem Moment viel Nicken zu sehen. Es ist einer dieser seltenen Pop-Momente, in denen große Inszenierung und glaubwürdige Nahbarkeit nicht gegeneinander arbeiten, sondern sich gegenseitig verstärken.

Lange bleibt Nina Chuba allerdings nicht in dieser verletzlichen Tonlage. Wenig später schaut sie mit grimmiger Miene ins Publikum und sagt: „Stuttgart, wie das bis jetzt gelaufen ist, geht das nicht. Ich brauch ein bisschen Energie. Ich weiß, es ist heiß, aber ich tanze hier auf der Bühne. Sind wir wütend genug für den nächsten Song?“ Wegen der Temperaturen, kündigt sie an, werde es an diesem Abend keinen Moshpit geben. Die Form der Eskalation ändert sich also, ihre Wucht nicht. Bei „Rage-Girl“ schießen passend dazu Feuerfontänen an der Bühne hoch. Es wird gesprungen, geschrien, geschwitzt. Spätestens hier ist der Abend endgültig im Abriss angekommen.

Abruptes Festival-Ende mitten in der Nacht

Auch bei „Ich hass dich“mobilisiert das Publikum noch einmal die letzten Reserven. Der Platz springt fast geschlossen, jede Zeile wird mit einer Mischung aus Euphorie und Erschöpfung in die Nacht geschrien. Gegen 22.15 Uhr endet die Show schließlich mit „So lange her“. Zurück bleiben viele glückliche Gesichter, verschmierter Glitzer, Staub in der Luft – und auf dem Weg nach draußen auffällig oft vorsichtiges Niesen. Für einige der jungen Besucherinnen dürfte es die erste Begegnung mit Kunstnebel, Pyrotechnik und Wasen-Staub in dieser Dosis gewesen sein.

Das Kessel-Festival endete in der Nacht mit einer bitteren Nachricht. Während die SSB mit zusätzlichen Bahnen für eine reibungslose Abreise sorgt, sagen die Veranstalter den zweiten Festivaltag wegen der anhaltenden Hitze ab. In den sozialen Netzwerken überwiegt das Verständnis. „Gute Entscheidung. Sehr schade, aber die Gesundheit der Besucher, Mitarbeiter und der Künstler geht vor“, schreibt eine Person. So bleibt ein Abend in Erinnerung, der selbst der drückenden Hitze noch Euphorie, Nähe und einen Moment kollektiver Leichtigkeit abgerungen hat.