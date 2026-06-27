Kessel-Festival in Stuttgart Erst Nina-Chuba-Ekstase – und am Ende die Absage
Zwischen SOKAE, Carli, Lottery Winners und Nina Chuba wird der Wasen zur riesigen Popbühne. Nach einem Festivaltag in brütender Hitze folgt die Absage des zweiten Tages.
Zwischen SOKAE, Carli, Lottery Winners und Nina Chuba wird der Wasen zur riesigen Popbühne. Nach einem Festivaltag in brütender Hitze folgt die Absage des zweiten Tages.
Es gibt bessere Bedingungen für Konzerte. Als das Kessel-Festival am Freitag auf dem Cannstatter Wasen startet, liegt über dem Gelände eine Hitze, die jede Bewegung ausbremst. Knapp 40 Grad zeigt das Thermometer am Mittag, und erst einmal wirkt der Wasen weniger wie ein Ort für Euphorie als wie ein Stresstest für Kreisläufe.