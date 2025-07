Was für ein Auftakt! Neben all den Musik-Acts, die sich über das gesamte Festivalgelände verteilen, sorgen am Freitag auch die großen Headliner für einen fantastischen Start am Neckarufer. Nachdem am Nachmittag schon Greeen auf der Palastzeltbühne mit seinem Reggae und Battle-Rap begeistert, gibt es am frühen Abend das großartige Heimspiel von Max Herre und Joy Denalane zu sehen.