Beim Unternehmerempfang der Stadt Leonberg erzählt der Digital-Experte Frank Eilers, wie KI die Wirtschaft verändert und die Arbeitszeit verkürzt.

Thomas K. Slotwinski 21.11.2024 - 19:03 Uhr

Ostfriesen, so wird in einem bösartigen Klischee suggeriert, sind hinterwäldlerisch, ein bisschen schwer von Begriff und fühlen sich an der Küste am wohlsten. Einer, der diesem Image seit zehn Jahren entgegentritt, ist Frank Eilers. Der studierte Betriebswirt, verdingte er sich als Stand-up-Comedian, bevor er sich der Wirtschaftswelt zuwandte und in Podcasts – also Hörbeiträgen – die Zukunft der Arbeit betrachtete. Und das auf unterhaltsam Weise – Dank seiner langjährigen Erfahrungen als Akteur im Hamburger Quatsch Comedy Club.