KI in der Gastronomie Sie wollen kein Trinkgeld
Wenn in Restaurants das Personal fehlt, springen immer öfter Serviceroboter ein. Wie das geht? Eine Begegnung mit der Firma Thermohauser und ihren Helferlein.
Wenn in Restaurants das Personal fehlt, springen immer öfter Serviceroboter ein. Wie das geht? Eine Begegnung mit der Firma Thermohauser und ihren Helferlein.
Eines lässt sich schnell feststellen: Peanut ist ein sehr friedfertiges Wesen. Der Roboter spricht nicht einfach nur, er flötet geradezu, mit einer ansteigenden Satzmelodie, als sei er an diesem Tag ganz außerordentlich gut gelaunt. „Genießen Sie Ihr Es-sen!“, tönt es in melodischem Singsang aus dem selbstfahrenden Servierwagen, nachdem er eine Wurst- und Käseplatte an die Gäste an Tisch eins ausgeliefert hat. Man könnte auch sagen: Dieser Gastroroboter ist so dermaßen freundlich, dass es einem bei einem menschlichen Kellner vielleicht schon wieder auf die Nerven gehen würde. Anschließend tuckert die Maschine wieder los, heim an die Theke. „Ich bin zu-rü-ück“, meldet Peanut unermüdlich, immer bereit für weitere Aufträge. Und niemals, niemals genervt.
In rund 40 Tagen zurück zur Erde: Die „Reerdigung“ setzt auf beschleunigte Verwesung. Schleswig-Holstein will die neue Bestattungsart nun als erstes Bundesland dauerhaft erlauben.