Was „F13“ kann – und wer es will

KI in der Verwaltung

In wenigen Wochen kommt die Software-Plattform „F13“ auf den Markt. Erstmals zeigt ein Praxistest, was Künstliche Intelligenz kann. Eine Umfrage unserer Zeitung dokumentiert großes Interesse an Verwaltungs-KI.

Mehrere Bundesländer zeigen Interesse an der in Baden-Württemberg entwickelten Verwaltungssoftware „F13“. Die gemeinsam mit dem Heidelberger Start-up Aleph Alpha entwickelte Künstliche-Intelligenz-Plattform hilft bei der Recherche in großen Textmengen oder beim Formulieren von Verwaltungstexten. Sie steht mittlerweile allen Ministeriumsmitarbeitern im Südwesten zur Verfügung.