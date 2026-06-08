Apple hat am Montag bei einer Keynote neue KI-Tools für iPhone, iPad und Mac vorgestellt. Für Apple-Fans in Deutschland gab es eine Enttäuschung.
Die antiquierte Sprachassistentin Siri soll endlich besser werden: Der US-Konzern Apple hat am Montagabend eine neue Version des Tools angekündigt. Der hauseigene Chatbot soll künftig auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) antworten und bekommt sogar eine eigene App spendiert. Siri soll damit konkurrenzfähig werden mit Tools wie Claude und ChatGPT, die sich Wissen selbst antrainiert haben und auf hohem Niveau antworten.