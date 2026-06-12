Kickboxer aus Merklingen Ein Mann überrascht sich selbst – und wird Europameister
Luca Fiorenza aus Merklingen ist in Pforzheim Europameister geworden – durch technischen K. o. in der ersten Runde. Der 34-Jährige bricht seinem Gegner zwei Rippen.
Luca Fiorenza aus Merklingen ist in Pforzheim Europameister geworden – durch technischen K. o. in der ersten Runde. Der 34-Jährige bricht seinem Gegner zwei Rippen.
Richtig fassen kann Luca Fiorenza auch Tage nach dem größten Erfolg seiner Karriere noch nicht, was er geleistet hat. Am 16. Mai, als dem VfB Stuttgart die Qualifikation für die Champions Legaue im Fußball gelang, wurde der 34-Jährige aus Merklingen im Pforzheimer Kongresszentrum Europameister im Kickboxen. „Mit diesem Erfolg hätte ich nie im Leben gerechnet. Mein Ziel war eigentlich nur, einen guten Kampf abzuliefern“, erklärt Luca Fiorenza.