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  6. Ein Mann überrascht sich selbst – und wird Europameister

Kickboxer aus Merklingen Ein Mann überrascht sich selbst – und wird Europameister

Kickboxer aus Merklingen: Ein Mann überrascht sich selbst – und wird Europameister
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Europameister! Luca Fiorenza (li.) bejubelt seinen Sieg durch Technischen K. o. in der ersten Runde. Foto: privat

Luca Fiorenza aus Merklingen ist in Pforzheim Europameister geworden – durch technischen K. o. in der ersten Runde. Der 34-Jährige bricht seinem Gegner zwei Rippen.

Richtig fassen kann Luca Fiorenza auch Tage nach dem größten Erfolg seiner Karriere noch nicht, was er geleistet hat. Am 16. Mai, als dem VfB Stuttgart die Qualifikation für die Champions Legaue im Fußball gelang, wurde der 34-Jährige aus Merklingen im Pforzheimer Kongresszentrum Europameister im Kickboxen. „Mit diesem Erfolg hätte ich nie im Leben gerechnet. Mein Ziel war eigentlich nur, einen guten Kampf abzuliefern“, erklärt Luca Fiorenza.

 

Im Kampf um den Titel im Super-Mittelgewicht (bis 76,2 Kilogramm) des Weltverbandes AFSO (World All Fight System Organisation) gegen Mario Oberland aus Wiesbaden landete Fiorenza bereits nach wenigen Sekunden per Kick einen Treffer gegen die Rippen seines Kontrahenten.

Fiorenza bricht Gegner zwei Rippen

„Ich habe gehört, wie mein Vater aus meiner Ecke gerufen hat, dass der Treffer Wirkung hat und ich öfter auf diese Stelle zielen soll“, erzählt der Kämpfer. Dies gelang dem Merklinger anschließend einige Male, sodass sein Gegner mehrmals zu Boden ging. Noch vor dem Ende der ersten Runde brach der Kampfrichter das ungleiche Duell ab.

„Ich habe größten Respekt vor meinem Gegner. Im Kampf ist man voller Adrenalin und bemerkt die Schmerzen nicht. Wie sich aber herausgestellt hat, waren zwei Rippen bei ihm gebrochen“, führt der Europameister weiter aus. Im Training breche man normalerweise ab, wenn eine Rippe auch nur geprellt sei. Dass Luca Fiorenzo mit einem Kick zu seinem ersten K.-o.-Sieg in der ersten Runde kam, war allerdings nicht überraschend. „Meine Beinarbeit war immer schon gut und neben meiner Deckung eine meiner großen Stärken“, verrät der Merklinger.

Auf dem Höhepunkt: Luca Fiorenza mit EM-Gürtel Foto: privat

Dass er im Alter von 34 Jahren seinen größten Erfolg feiern kann, sei nicht ungewöhnlich. „Noch mehr als in anderen Sportarten spielt beim Kampfsport die Wettkampferfahrung eine große Rolle. Außerdem wird der Körper im dritten Lebensjahrzehnt stabiler als mit Anfang 20“, hat Luca Fiorenza festgestellt. Für seinen großen Kampf hatte er im Vorfeld sein Trainingspensum deutlich nach oben gefahren: Statt drei Einheiten pro Woche trainierte der Kickboxer bis zu sechsmal und legte an manchen Tagen bis zu drei Einheiten ein. „Ich wollte mit diesem Kampf zeigen, dass unseren Schülern mit entsprechendem Engagement die Türen bis zu den höchsten Erfolgen offen stehen“, erläutert Luca Fiorenza.

Seine Schüler trainiert der ausgebildete Kfz-Mechatroniker und Fitnesstrainer mit seinem Vater Francesco im F-Studio in Merklingen, wo Kampfsport, Fitnesstraining und Personalcoaching angeboten werden. „Derzeit sind es etwa 80 bis 100 Leute im Alter von vier bis 68 Jahren“, berichtet Luca Fiorenza. In letzter Zeit seien vermehrt Mädchen zu Kursen gekommen, denen man in Workshops Elemente der Selbstverteidigung nahe bringe.

Fiorenza betreibt Fitness-Studio

Luca Fiorenza betreibt seit seinem vierten Lebensjahr Kampfsport. Ausprobiert hat er auch mehrere andere Sportarten wie Fußball, Turnen und Schwimmen, doch das Kickboxen ist sein Lebenselixier. „Wenn ich das weg lassen würde, würde mir was fehlen“, sagt er. Er schätzt an seinem Sport, dass dieser Training für den gesamten Körper sei, technisch anspruchsvoll und auch den Kopf fordere. „Für viele Anfänger sind die ausgeprägten Dehnübungen schon Neuland“, weiß der Europameister, dessen größter Erfolg bis dahin ein deutscher Meistertitel aus dem vergangenen Jahr war. Nach dem Training sei man häufig völlig platt, aber sehr zufrieden mit sich selbst.

Und noch ein Aspekt komme dazu, an den man beim Kickboxen als Laie nicht unbedingt sofort denkt. „Erfolg hat man nur durch einen guten Teamzusammenhalt“, erklärt Luca Fiorenza. An seinem Europameister-Titel habe nicht nur sein Vater einen großen Anteil, sondern auch seine langjährigen Trainer und Partner Kaya Akpinar und Matthias Renner.

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