Die Stuttgarter Kickers sind in der Regionalliga zurück in der Erfolgsspur. Nun wollen die Blauen bei Astoria Walldorf nachlegen. Hier geht es zum Liveticker.

Die Formkurve derStuttgarter Kickers zeigt weiter nach oben. Nach dem 5:1-Pokalerfolg beim FC Holzhausen besiegte das Tem von Interims-Chefcoach Kerem Arslan am vergangen Sonntag den FC 08 Homburg mit 2:0. Am heutigen Samstag müssen die Blauen in der Regionalliga Südwest beim FC Astoria Walldorf ran. Anpfiff ist um 14 Uhr.

 

Gegen Homburg überzeugten die Kickers. Hinten überragte Dornebusch, vorne zeigten Per Lockl und David Tomic eine starke Leistung. Nun soll gegen den Tabellenzwölften der dritte Pflichtspielsieg in Serie her. Ob das gelingt, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Samstag steht für die Kickers im Gazi-Stadion auf der Waldau das letzte Heimspiel der Saison an. Unterm Fernsehturm empfangen die Blauen Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach. Anpfiff ist um 14 Uhr.