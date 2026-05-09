Die Stuttgarter Kickers sind in der Regionalliga zurück in der Erfolgsspur. Nun wollen die Blauen bei Astoria Walldorf nachlegen. Hier geht es zum Liveticker.

jor 09.05.2026 - 12:00 Uhr

Die Formkurve derStuttgarter Kickers zeigt weiter nach oben. Nach dem 5:1-Pokalerfolg beim FC Holzhausen besiegte das Tem von Interims-Chefcoach Kerem Arslan am vergangen Sonntag den FC 08 Homburg mit 2:0. Am heutigen Samstag müssen die Blauen in der Regionalliga Südwest beim FC Astoria Walldorf ran. Anpfiff ist um 14 Uhr.