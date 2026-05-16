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  4. Endspiel-Generalprobe geht an die Blauen

Kickers besiegen SG Sonnenhof Endspiel-Generalprobe geht an die Blauen

Kickers besiegen SG Sonnenhof: Endspiel-Generalprobe geht an die Blauen
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Die Spieler der Stuttgarter Kickers jubeln vor dem B-Block. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers besiegen in der Regionalliga die SG Sonnenhof Großaspach 2:0. Eine Woche vor dem Finale beklagen die Blauen in der unbedeutenden Partie eine Verletzung.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Als die 90 Minuten vorüber waren, ballte Kerem Arslan an der Seitenlinie die Fäuste und schrie seine Freude heraus. Die Stuttgarter Kickers haben mit dem 2:0 (1:0) gegen Meister und Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach auch das vierte Pflichtspiel unter seiner Regie gewonnen, blieben zum dritten Mal in Folge ohne Gegentor und schließen die Regionalligasaison als bestes Heimteam in der Abschlusstabelle auf Platz sieben ab.

 

„Wir hatten uns viel vorgenommen und wollten dieses letzte Ligaspiel unbedingt gewinnen“, sagte Arslan. Doch natürlich wusste auch der Kickers-Interims-Chefcoach, dass das weitaus wichtigere Spiel der beiden Rivalen erst am kommenden Samstag (15.30 Uhr) an gleicher Ort und Stelle über die Bühne geht. Dann steht das WFV-Pokal-Finale auf dem Programm – und damit der Kampf um einen Titel und den damit verbundenen DFB-Pokal-Einzug.

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Stuttgarter Kickers gegen Sonnenhof: So sieht Sven Hayer seine Ex-Spieler Kerem Arslan und Pascal Reinhardt

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Die Spiele Stuttgarter Kickers gegen SG Sonnenhof Großaspach an den nächsten beiden Samstagen sind auch ein Duell der Trainer mit Spieler-Vergangenheit in der Jugend der Blauen.

Im letzten Regionalliga-Saisonspiel hatten die 3970 Zuschauer im Gazi-Stadion eine ausgeglichene Partie gesehen. Das 1:0 der aggressiveren Kickers resultierte aus einer Balleroberung von David Udogu, der danach ein starkes Solo startete und entschlossen zur Führung abschloss (39.). Kurz nach der Pause stand dann schon der Endstand fest: David Tomic besorgte mit einem sehenswerten Treffer mit dem Außenrist das 2:0 (49.) – sein 13. Saisontor. Das Spiel hatte auch danach keineswegs Freundschaftsspiel-Charakter. Im Gegenteil: Es war durchaus Feuer drin.

Lutz Siebrecht beglückwünscht David Braig (li.). Foto: Baumann/Alexander Keppler

Nichts mit der teils hitzigen Atmosphäre hatte der Aufreger aus Kickers-Sicht in der 65. Minute zu tun. Innenverteidiger Jacob Danquah musste mit einer Knieverletzung mit der Trage vom Spielfeld transportiert werden. Eine Diagnose steht noch nicht fest, doch konnte der 21-Jährige nach der Partie zumindest selbstständig wieder aufs Spielfeld zurückgehen.

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News zu den Stuttgarter Kickers: David Braig als Kapitän – mit dieser Elf geht’s ins letzte Ligaspiel der Saison

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In unserem Newsblog halten wir die Fans der Stuttgarter Kickers mit Neuigkeiten rund um das Team, Ligarivalen und ehemalige Spieler auf dem Laufenden.

Bleibt die Frage, ob das Spiel – von dieser Verletzung abgesehen – irgendeine Auswirkung auf kommenden Samstag hat? „Wir haben ein bisschen mehr ausprobiert als die Kickers, das wird nächste Woche ein ganz anderes Spiel“, sagte SG-Trainer Pascal Reinhardt, der erstmals in dieser Saison mit Dreierkette agieren ließ und Stammkräfte wie Antonis Aidonis und Loris Maier nicht einmal im Kader hatte. „Der letzte Punch hat gefehlt, wir müssen wieder auf ein anderes Level kommen“, ergänzte sein Torjäger Fabian Eisele, der mit 22 Saisontreffern nach Abpfiff den Pokal für den besten Torschützen überreicht bekam.

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News aus dem Fußball: Schiedsrichter fürs WFV-Pokal-Finale steht fest

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Was gibt es Neues im Fußball, vor allem bei den Amateuren, speziell in Baden-Württemberg und in der Region Stuttgart? Wir liefern die wichtigsten Informationen.

Und die Kickers? Die gehen zumindest mit viel Selbstvertrauen ins Finale. „Natürlich wissen wir, dass das am Samstag ein anderer Wettbewerb ist und es bei Null losgeht, aber wir sind im Flow und haben die Zuschauer im Rücken“, sagte Arslan. 6000 Tickets sind bereits verkauft.

Aufstellungen

Stuttgarter Kickers Dornebusch – Danquah (65. Borac), Schwab, Petrovic (74. Kiefer) – Udogu, Lockl, Blank, Frauendorf (86. Fundel) – Tomic – Braig (65. Braig), Faß (86. Stojak).

Bank: Neaime, Mauersberger, Mulaj, Zaiser.

Nicht im Kader: Mitrovic, Abdullahu, Mboob, Schembri, Unsöld, Skenderovic.

SG Sonnenhof Großaspach: Reule – Mistl (32. Leon Maier), Celiktas, Janes – Rahn (59. Tasdelen), Kunde (83. Podolsky), Kleinschrodt (83. Stoppel), Pollex, Molinari – Eisele, Düwel (59. Schürer).

Saison 2025/26

Ergebnisse
1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Stuttgarter Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, SG Sonnenhof Großaspach – Kickers 3:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4, Kickers – FSV Mainz 05 II 1:0, Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:0, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:1, SC Freiburg II – Kickers 1:3, Kickers – SGV Freiberg (WFV-Pokal-Viertelfinale) 3:1, Kickers – KSV Hessen Kassel 0:1, Kickers – FC Bayern Alzenau 3:0, SGV Freiberg – Kickers 2:1, Kickers – FSV Frankfurt 0:3, Bahlinger SC – Kickers 2:1, Kickers – TSG Balingen 4:1, TSV Schott Mainz – Kickers 3:1, FC Holzhausen – Kickers (WFV-Pokal-Halbfinale) 1:5, Kickers – FC 08 Homburg 2:0, FC-Astoria Walldorf – Kickers 0:1, Kickers – SG Sonnenhof Großaspach 2:0.

Termine
Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (23. Mai, 15.30 Uhr/WFV-Pokal-Finale), Trainingsstart für die Saison 2026/27 voraussichtlich am 29. Juni. (jüf)

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