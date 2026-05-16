Kickers besiegen SG Sonnenhof Endspiel-Generalprobe geht an die Blauen
Die Stuttgarter Kickers besiegen in der Regionalliga die SG Sonnenhof Großaspach 2:0. Eine Woche vor dem Finale beklagen die Blauen in der unbedeutenden Partie eine Verletzung.
Die Stuttgarter Kickers besiegen in der Regionalliga die SG Sonnenhof Großaspach 2:0. Eine Woche vor dem Finale beklagen die Blauen in der unbedeutenden Partie eine Verletzung.
Als die 90 Minuten vorüber waren, ballte Kerem Arslan an der Seitenlinie die Fäuste und schrie seine Freude heraus. Die Stuttgarter Kickers haben mit dem 2:0 (1:0) gegen Meister und Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach auch das vierte Pflichtspiel unter seiner Regie gewonnen, blieben zum dritten Mal in Folge ohne Gegentor und schließen die Regionalligasaison als bestes Heimteam in der Abschlusstabelle auf Platz sieben ab.