Julia Gründel kann sich noch genau an den Jungen erinnern. Er sei mit seinem Rad an ihr vorbeigeflitzt und habe aus voller Kehle geschrien: „Danke Polizei, ich fahr‘ auf den Straßen von Stuttgart.“ Das war so ein Moment, in dem Julia Gründel wusste, warum sie ihre Freizeit auch in die Kidical Mass steckt. Sie gehört fast von Anfang an zum Orga-Team der besonderen Radausfahrt.

An einem Sonntag dürfen Kinder mit ihren Eltern über fünf Kilometer auf Straßen radeln oder mit dem Laufrad fahren, auf denen normalerweise nur Autos unterwegs sind. „Sie können sich frei bewegen“, sagt Julia Gründel. Unter Polizeischutz. Das Motto: Straßen sind für alle da. Im Alltag sei der Radius für kleine Stuttgarter doch sehr eingeschränkt. „Aber Kinder wollen nicht nur im Auto hinten drin sitzen.“ Die Freude bei der Kidical Mass müsse man erlebt haben, sagt sie. Bei der City-Radtour sei der Planie-Tunnel ein Highlight. Weil er extra gesperrt ist und sich Rufen und Lachen dort unten lustig anhört.

Erste Ausfahrt in der City am 18. Mai

Die Kidical Mass, die es in Stuttgart nun seit 2020 gibt, werde immer beliebter. „Der Zulauf ist größer geworden, es verselbstständigt sich“, sagt Julia Gründel. Sie würden schon auch mal 700 Teilnehmer zählen. Im Saisonfahrplan für 2025 stehen ein Dutzend Termine in der Innenstadt und in den Stadtbezirken. Erstmals neu dabei sind dieses Jahr Feuerbach und Bad Cannstatt. Die erste Ausfahrt ist am 6. April in Stuttgart-Vaihingen, die erste in der City am 18. Mai.

Die Mitorganisatoren Julia Gründel und Nikolai Worms nennen die Veranstaltung „Kinderdemo“. Dass die Initiative inzwischen nicht mehr nur fröhliche und ungewöhnliche Bilder produziert, sondern auch klare Forderungen formuliert, sei erst mit der Zeit gewachsen, sagen die beiden. Die wichtigste: mehr Platz für radelnde Familien in Stuttgart.

Julia Gründel ist die Frau mit Mikrofon, die das Plakat hochhält. Foto: privat/Kidical Mass

„Die unter 18-Jährigen leiden unter der Platzverteilung in Stuttgart“, sagt Nikolai Worms. „Es ist ein großes Thema für Eltern in Stuttgart, dass ihre Kinder sicher unterwegs sind.“ Zumal die Situation auch für Erwachsene oftmals brenzlig seien. Eine andere Forderung: Schulstraßen. Gemeint ist damit, dass die Straße vor Schulen morgens für eine geraume Zeit für Autos gesperrt wird; in Köln, dem Herkunftsort der Kidical Mass, gebe es das schon.

Die Kidical Mass ist kein Verein, sondern eine Initiative. Über einen Mangel an Helfern können sie sich nicht beklagen. „Es gibt viele Menschen, die fragen, wo sie sich einbringen können“, erzählt Julia Gründel. Sie seien so um die 20 Leute, der härteste Kern vielleicht eine Handvoll. Dabei dürfte es spaßigere Hobbys geben, als sich für den Radverkehr in Stuttgart stark zu machen.

Nachdem der Gemeinderat die Forderungen des Radentscheids 2019 mehr oder weniger übernommen hatte, um Stuttgart zur Fahrradstadt zu machen, ist wenig passiert. Thijs Lucas, der den Radentscheid damals nach Stuttgart holte und inzwischen weggezogen ist, kritisierte gegenüber unserer Zeitung eine falsche Priorisierung der Stadt. Dabei hat sich der Radverkehr in Stuttgart in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt, die Infrastruktur hinkt hinterher.

Die Giraffe ist so etwas wie das Maskottchen der Kidical Mass. Dieses Jahr macht sie allerdings Pause. Foto: privat/Kidical Mass

Welchen Unterschied es macht, wenn es viele Radwege gibt, hat Julia Gründel im Holland-Urlaub gemerkt. Ihr sechsjähriger Sohn sei so viel in die Pedale gestiegen wie noch nie. „Er war erst mal völlig fertig, weil er bisher nie länger als eine halbe Stunde gefahren war.“

Zurück in Stuttgart wollte sie mit ihm zur Kita radeln, aber er weigerte sich, erzählt sie. Für ihn, aber auch für alle anderen Stuttgarter Kinder wünscht sie sich das anders – und zwar nicht nur bei der Kidical Mass. Und bis es so weit ist, hat sie ein Pedelec mit großer Kindersitzbank hinten.

Fahrplan der Kidical Mass

Cityradtouren

Alle Termine der Kidical Mass findet man online unter www.kidicalmass-stuttgart.de. Die erste Radtour für Familien ist am Sonntag, 6. April, in Vaihingen, am 18. Mai sind Botnang und die City dran. Start ist jeweils um 15 Uhr, nur in Botnang bereits um 11 Uhr.