Die Schüler der 7c des Königin-Katharina-Stift-Gymnasiums stehen im Finale der Sendung „Die beste Klasse Deutschlands“. Wie sie den Dreh erlebt haben – und was ihr Erfolgsrezept ist.
26.05.2026 - 22:10 Uhr
Lampenfieber kurz vor der Aufzeichnung, stundenlange Drehs und plötzlich Kameras überall: Für die 7c des Königin-Katharina-Stift-Gymnasiums in Stuttgart wurde aus einem Fernsehwunsch Realität. Ruiqi und Mathilda berichten begeistert von ihrer Zeit bei der Fernsehsendung „Die beste Klasse Deutschlands“, für deren Finale sich die Klasse in den vergangenen Monaten über mehrere Runden qualifiziert hat.