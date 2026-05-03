Killesberg in Stuttgart: Anwohner erneuern Kritik an fehlendem Verkehrskonzept am Weissenhof zur IBA

Das neue Besucher- und Informationszentrum am Weissenhof „soll zur zentralen Anlaufstelle für Architekturbegeisterte aus aller Welt werden“, ist OB Frank Nopper bereits voller Vorfreude. Schließlich findet die Internationale Bauausstellung Stuttgart und Region 2027 (IBA) aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums der weltberühmten Siedlung auf dem Killesberg statt. Nicht nur die beiden zum Unesco-Weltkulturerbe zählenden Häuser von Le Corbusier, sondern auch zahlreiche andere Bauten in der Umgebung stellen „ein lebendiges Lehrbuch der Baugeschichte des 20. Jahrhunderts dar“. Doch auch das Stadtoberhaupt weiß, dass es „bei Veranstaltungen lebhaft werden kann“.

Besucher auf dem Killesberg halten sich nicht an Regelungen Genau das treibt die Bewohner der Weissenhof-Siedlung seit längerem um. Sie befürchten ein Chaos während der IBA’27 vom 24. April bis 30. Oktober im kommenden Jahr. Denn noch hat die Stadt keine Pläne vorgestellt. „Die Überlegungen für ein Verkehrskonzept für den Weissenhof laufen derzeit“, beschwichtige Baubürgermeister Peter Pätzold bei der Einwohnerversammlung für Stuttgart-Nord. Das beinhalte sowohl die Dauer der IBA’27 als auch „eine dauerhafte Lösung darüber hinaus“. Berücksichtigt würden dabei auch die Planungen im Rahmen des Parkraummanagements. Dieses soll bis 2028 auf zwei weitere Teilgebiete im Stuttgarter Norden ausgeweitet werden, zudem ein bestehendes erweitert werden – bislang aber noch ohne die Weissenhofsiedlung.

Davon hält Hans-Georg Arzt, der Sprecher der Interessengemeinschaft Weissenhof, nichts. „Das würde nichts bringen. Die Besucher der IBA werden sich nicht daran halten, ebenso wenig wie bei Konzerten oder anderen Veranstaltungen wie dem Lichterfest.“ Umso mehr warten die Bewohner gespannt auf die Planungen der Stadt. Denn bereits jetzt sei die Lage angespannt, die Siedlung jenseits der Kapazitätsgrenzen hinsichtlich der Parkplätze angekommen. „Zur IBA wird es schrecklich werden“, ist Arzt überzeugt. Denn bislang sei die Aufgabe nicht gelöst, „wurden keine konkreten Pläne vorgelegt“. Der Verweis, dass die Besucher die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen sollen oder auf die umliegenden größeren Parkplätze wie auf der Killesberghöhe oder am Parkplatz an der Feuerbacher Heide sei nicht tragbar. Ebenso wenig wie ein einzige Reisebushaltestelle an der Friedrich-Ebert-Straße auf Höhe des Bruckmannwegs, die lediglich zum Ein- und Ausstieg in Fahrtrichtung Innenstadt dient.

Einbahnstraßenregelung im gesamten Weissenhof?

In Ihren Befürchtungen bestätigt sehen sich die Anwohner durch den Bau des neuen Weissenhof Forum genannten Besucherzentrums. Denn das Gebäude, das an exponierter Stelle direkt vor der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste auf dem Killesberg steht, ist in seinen Ausmaßen deutlich größer als die frühere Bebauung. Die Folge: Die Straße Am Weissenhof muss aus Sicherheitsgründen zur Einbahnstraße werden – entgegen aller Versprechungen. Das hat Auswirkungen auf die gesamte Siedlung. „Dadurch müssen auch andere Straßen vermutlich zu Einbahnstraßen werden“, sagt Arzt. Um zu gewährleisten, dass auch größere Fahrzeuge durchkommen, müssten zwangsläufig dringend benötigte Parkplätze wegfallen.

Wann die Planungen der Stadt vorgestellt werden, ließ Baubürgermeister Pätzold offen. Und dass die Anwohner im Vorfeld noch einmal mit einbezogen werden, hält Arzt für unwahrscheinlich. „Wahrscheinlich werden wir wieder einfach wieder vor vollendete Tatsachen gestellt.“