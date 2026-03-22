Die Liliputbahn im Höhenpark Killesberg nimmt den Betrieb wieder auf. Höhepunkte: Häsle-Express an Ostern, Dampflokfest im Juli, Laternenfahrt im Oktober und Nikolausfahrt im Dezember.

Die Killesbergbahn startet am langen Osterwochenende mit Volldampf in die Saison. Los geht es am Karfreitag, 3. April, von 10.30 bis 17.30 Uhr mit den Dampflokomotiven „Santa Maria“ und „Tazzelwurm“. Abfahrt zur rund 2,1 Kilometer langen Runde ist alle halbe Stunde vom Kleinbahnhof an der Stresemannstraße. Bei entsprechendem Andrang auch öfter. An Karsamstag, 4. April, übernehmen der „Blitzschwoab“ und der „Schwoabapfeil“ zu denselben Zeiten, allerdings machen die beiden Dieselloks von 12.45 bis 13.45 Uhr Mittagspause.

An Ostersonntag wird die Killesbergbahn zum „Häsle-Express“. Foto: Ferdinando Iannone© An Ostersonntag, 5. April, werden die „Santa Maria” und der „Tazzelwurm” um 9.15 Uhr und 10.05 Uhr zum „Häsle-Express“, die Kessel der beiden Lokomotiven werden mit dem Abbild eines Osterhasens geschmückt. Für Fans der mehr als 85 Jahre alten Killesbergbahn möglicherweise ein beliebtes Fotomotiv, kurzentschlossen mitfahren ist jedoch nicht möglich: Sämtliche Plätze sind bereits ausgebucht. An Ostermontag, 6. April, ist das Zusteigen jedoch wieder jederzeit möglich. Erneut von 10.30 bis 17.30 Uhr fahren der „Blitzschwoab“ und eine der Dampflokomotiven die jeweils zwölfminütige Runde.

Weitere Höhepunkte sind das Dampflokfest mit Dreizugbetrieb am 4. und 5. Juli, bei dem zahlreiche Miniaturdampftraktoren und Dampfmaschinen im Höhenpark Killesberg zu sehen sein werden, und der Tag der offenen Tür mit Hocketse und Vorführungen in der Werkstatt am 12. September. Mit Abschluss der Saison finden am 31. Oktober Laternenfahrten statt, zu denen man sich am 25. September über die Internetseite der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) anmelden muss. Die Nikolausfahrten am 5. Dezember können nur am 6. November online gebucht werden.

Bei Regen fahren keine Loks

Voraussichtlich werden 2026 wieder mehr als 100.000 Fahrgäste in der Killesbergbahn Platz nehmen. Im vergangenen Jahr waren es sogar 122.000 Passagiere, die Werte sind allerdings nicht zu 100 Prozent vergleichbar, da das Datum von Ostern variabel ist, die Saisons nicht immer gleich lang sind.

Bis Anfang Oktober fahren die Loks unter der Woche von 14.30 bis 17.30 Uhr. Mit einer Ausnahme: Mittwochs sind sie wie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie in den kompletten Pfingst- und Sommerferien bereits ab 10.30 Uhr unterwegs. An Wochenenden kann man sich sogar noch bis zum 1. November durch den Höhenpark fahren lassen – bei schönem Wetter nachmittags in einer Dampflokomotive. Sollte unbeständiges Wetter oder ein sehr heißer Tag vorhergesagt werden, werden aus Sicherheitsgründen nur Dieselloks eingesetzt. Bei Regen bleiben indes alle Züge im Lokschuppen. Denn dann können die 7,5 Tonnen schweren Liliputbahnen den Rundkurs nicht bewältigen, sie kommen an physikalische Grenzen. Mit bis zu 4,34 Prozent Steigung und einem Gefälle von 5,8 Prozent gleicht die Strecke teilweise regelrecht einer Gebirgsbahn.

An den Fahrpreisen wird sich trotz der zurzeit hohen Spritpreise nichts ändern. „Wir haben sie langfristig kalkuliert“, sagt SSB-Sprecher Hans-Joachim Knupfer. Erwachsene zahlen drei Euro, ermäßigt 2,50 Euro und Kinder bis sechs Jahre 1,50 Euro. Weitere Infos gibt es unter www.ssb-ag.de/fuer-dich/killesbergbahn/.