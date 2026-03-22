Die Liliputbahn im Höhenpark Killesberg nimmt den Betrieb wieder auf. Höhepunkte: Häsle-Express an Ostern, Dampflokfest im Juli, Laternenfahrt im Oktober und Nikolausfahrt im Dezember.
27.03.2026 - 08:30 Uhr
Die Killesbergbahn startet am langen Osterwochenende mit Volldampf in die Saison. Los geht es am Karfreitag, 3. April, von 10.30 bis 17.30 Uhr mit den Dampflokomotiven „Santa Maria“ und „Tazzelwurm“. Abfahrt zur rund 2,1 Kilometer langen Runde ist alle halbe Stunde vom Kleinbahnhof an der Stresemannstraße. Bei entsprechendem Andrang auch öfter. An Karsamstag, 4. April, übernehmen der „Blitzschwoab“ und der „Schwoabapfeil“ zu denselben Zeiten, allerdings machen die beiden Dieselloks von 12.45 bis 13.45 Uhr Mittagspause.