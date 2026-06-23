Kinder in Stuttgart: Eichenprozessionsspinner in Schulen und Kitas – Wie groß ist die Gefahr?

In diesem Jahr scheinen die kleinen Raupen überall zu sein. Einige Spielplätze dürfen nicht genutzt werden, in Freibädern sind bestimmte Bereiche gesperrt und auch Kindergärten und Schulen sind betroffen. Verteilt über die ganze Stadt hat der Eichenprozessionsspinner seine Nester gebaut.

Das Problem: Die Raupen des unscheinbaren Falters haben gesundheitsgefährdende Brennhaare. Diese enthalten das Nesselgift Thaumetopoein, das bei Kontakt heftige allergische Reaktionen auslösen kann. Zu den Symptomen zählen:

extremer Juckreiz

Hautausschläge

Atemnot

In seltenen, schweren Fällen kann es zu allergischen Schocks kommen.

Auswirkungen auf den Schulbetrieb

Auch auf dem Gelände der Margarete-Steiff-Schule, einem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum, und des benachbarten Schulkindergartens in Möhringen sind Bäume befallen. Entdeckt wurde das kurz nach den Pfingstferien. Seitdem sind bestimmte Bereiche abgesperrt. Das habe durchaus Auswirkungen auf den Schulbetrieb, sagt die Schulleiterin Marita Lang. Denn insbesondere jetzt wäre es angesichts der Rekordtemperaturen von mehr als 35 Grad schön, wenn man Schatten unter den großen Bäumen suchen könnte. „Wir können schließlich kein Hitzefrei geben, weil alle unsere Kinder auf den Fahrdienst angewiesen sind“, sagt Marita Lang.

Immerhin: Durch den Eichenprozessionsspinner zu Schaden gekommen sind in Schule und Kita weder Kinder noch Mitarbeitende. Das städtische Garten-, Friedhofs- und Forstamt war unmittelbar über den Befall informiert worden. Aufgrund des aktuell hohen Aufkommens könne die Bearbeitung der Hinweise mitunter etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, schreibt die Pressestelle der Stadt. Die Abarbeitung erfolge nach Prioritäten. Vorrang hätten Bereiche mit einer hohen Aufenthaltsdichte und einem erhöhten Schutzbedarf – insbesondere Schulen, Kindertagesstätten, Spielplätze sowie wichtige öffentliche Plätze.

Die Nester werden mit einer speziellen Absaugtechnik entfernt. Foto: Markus Sontheimer

Die Stadt beauftragt Fremdfirmen mit der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners. Die Nester werden in aller Regel mit einer speziellen Absaugtechnik entfernt. Für den Schulkindergarten sei das nun für den Mittwoch angekündigt, sagt Marita Lang. Sie hofft, dass bei dieser Gelegenheit auch auf dem Schulgelände der Eichenprozessionsspinner bekämpft werde. Schließlich habe man viele Kinder mit Vorerkrankungen, sodass das Gefährdungspotenzial höher sei als anderswo.

Betroffen vom Eichenprozessionsspinner sind nach Aussagen der Stadt derzeit auch die Herbert-Hoover-Schule in Mönchfeld, Spielplätze und einige Kitas. Darunter war bis vor Kurzem auch die Pressekiste in Stuttgart-Möhringen des freien Trägers Konzept-e. Dort waren Anfang Juni Nester entdeckt worden. Gleichzeitig hatten einige Kinder kleine Pünktchen auf der Haut. „Wir können aber nicht sagen, ob diese von den Prozessionsspinnern oder durch Ausflüge in den Wald oder durch private Aktivitäten gekommen sind“, sagt Svenja Dreher. Sie ist bei Konzept-e für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und ergänzt: Atembeschwerden oder allergische Reaktionen habe niemand gehabt.

Der Garten der Pressekiste wurde zunächst gesperrt. Der Gärtner brannte die Nester ab. Um sie zu beseitigen, waren mehrere Wiederholungen notwendig. Nach mehrfachen Kontrollen wurde das Außengelände wieder freigegeben.

In diesen Freibädern sind die Liegewiesen teilweise gesperrt

Auch einige Stuttgarter Freibäder kämpfen gerade mit dem Eichenprozessionsspinner: Im Freibad Möhringen, dem Freibad Rosental in Vaihingen, dem Sillenbucher Bädle und dem Höhenfreibad am Killesberg sind derzeit Bäume von den Raupen mit den fiesen Brennhaaren befallen. „Unsere Mitarbeiter haben die betroffenen Bereiche weiträumig abgesperrt und den Befall dem Garten-, Friedhofs- und Forstamt gemeldet“, sagt Jens Böhm, der Sprecher der städtischen Bäder. Bislang habe man sich dort aber noch nicht um die befallenen Freibad-Bäume kümmern können. Das Freibad-Personal sehe sich die Bäume täglich genau an, um schnell zu reagieren, wenn es zu einem weiteren Befall komme, so Böhm.

In ganz Stuttgart sei der Befall dieses Jahr insgesamt stärker als in den vergangenen Jahren, wobei die Ausprägung lokal unterschiedlich sein könne, schreibt die Pressestelle der Stadt. Man beobachte die Entwicklung fortlaufend. Schwerpunkte seien erwartungsgemäß dort, wo es viele Eichen gebe. Der Juni sei einer der kritischsten Monate. Denn in dieser Zeit entwickeln die Raupen ihre Brennhaare, wodurch das Risiko am höchsten ist.

Im Juli und August werden die Raupen zu Faltern. Die akute Gefahr nimmt dann deutlich ab. Allerdings verbleiben in den Gespinsten zahlreiche Brennhaare, die noch über einen längeren Zeitraum hinweg allergische Reaktionen auslösen können. „Daher ist auch nach der Raupenphase weiterhin Vorsicht geboten“, schreibt die Stadt.

Das Garten-, Friedhofs- und Forstamt geht davon aus, dass sich die Situation in den kommenden Wochen entspannt. Bis dahin sollten die beauftragten Fachfirmen einen Großteil der Nester entfernt haben. Allerdings geschieht dies nur dort, wo verstärkt Menschen unterwegs sind. Im Wald und auf offenen Feldflächen wird der Eichenprozessionsspinner in der Regel nicht bekämpft; Nester in diesen Bereichen müssen nicht gemeldet werden. Der Eichenprozessionsspinner gelte dort „als Bestandteil des natürlichen Vorkommens“.

Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners

Bürgerinnen und Bürger können Sichtungen von Nestern per E-Mail an Poststelle.67-EPS@stuttgart.de melden. Dabei sollten der genaue Standort, die Anzahl der Nester und deren Höhe sowie Kontaktdaten angegeben werden. Eine kurze und präzise Beschreibung hilft der Stadt, die Meldungen effizient zu bearbeiten.

Die Stadt hat auch in diesem Jahr vorbeugende Maßnahmen zur Eindämmung des Eichenprozessionsspinners ergriffen. Hierzu wurde an ausgewählten Standorten eine präventive Behandlung mit einem biologischen Wirkstoff vorgenommen. Die Ausbringung erfolgte im Frühjahr während eines engen Zeitfensters, in dem sich die Raupen noch in frühen Entwicklungsstadien befanden. In dieser Phase ist die Behandlung am wirksamsten. Ziel einer solchen Maßnahme ist es, die Population des Eichenprozessionsspinners frühzeitig zu reduzieren und die Ausbildung der gesundheitsgefährdenden Brennhaare möglichst zu verhindern.