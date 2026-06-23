Kinder in Stuttgart Eichenprozessionsspinner in Schulen und Kitas – Wie groß ist die Gefahr?
In Stuttgart gibt es in diesem Jahr besonders viele Nester mit den gefährlichen Raupen. Auch Freibäder sind betroffen. So geht die Stadt mit dem Befall um.
In Stuttgart gibt es in diesem Jahr besonders viele Nester mit den gefährlichen Raupen. Auch Freibäder sind betroffen. So geht die Stadt mit dem Befall um.
In diesem Jahr scheinen die kleinen Raupen überall zu sein. Einige Spielplätze dürfen nicht genutzt werden, in Freibädern sind bestimmte Bereiche gesperrt und auch Kindergärten und Schulen sind betroffen. Verteilt über die ganze Stadt hat der Eichenprozessionsspinner seine Nester gebaut.