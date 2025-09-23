US-Comedian John Oliver spricht in seiner Show nicht nur über Jimmy Kimmels Suspendierung, er widmet sich auch der deutschen Kultfigur Bernd das Brot – und outet sich als Fan.

Natürlich beschäftigt den US-Satiriker John Oliver der Umgang seines Kollegen Jimmy Kimmel in dessen letzten Folge seiner Show „Last Week Tonight“. Kimmel wirft der MAGA-Bewegung vor, den Mord am rechtsradikalen Aktivisten Charlie Kirk politisch zu nutzen. Daraufhin setzt der Sender ABC die Show kurzfristig ab – inzwischen soll sie jedoch zurückkehren.

John Oliver kommentiert die Debatte, doch daneben beschäftigt ihn aber auch ein anderes, eher unerwartetes Thema. Knapp eine halbe Stunde spricht er über die deutsche Kultfigur Bernd das Brot.

Bekannt ist der Charakter vom deutschen Kinderkanal KiKA. Darin gerät das schlecht gelaunte, depressive und von Liebeskummer geplagte Brot immer wieder in missliche Situationen.

John Oliver ist zuerst fassungslos über Bernd das Brot

Oliver zeigt sich zunächst fassungslos über den Charakter: „Normalerweise bringen Kinderserien Kindern bei, wie man teilt oder Spielzeug aufräumt“, sagt Oliver. „Das Einzige, was Bernd Kindern beibringt, ist, wie man eine Bitch zu seinen besten Freunden ist.“

Gerade das scheint Oliver jedoch zu gefallen: „Versteht mich nicht falsch, das ist ein wichtiger Skill. Er ist unglaublich.“

Mehrere Minuten lang beschreibt Oliver die Eigenheiten von Bernd das Brot und unterlegt sie mit Ausschnitten aus der KiKA-Sendung. Darin beschwert sich Bernd über das Leben oder schnauzt seine Freunde – den nerdigen Busch Briegel und das Stuntschaf Chilli – an.

Die Sendung endet mit einer Begegnung von Oliver und Bernd, in der das Brot den Moderator abblitzen lässt. Mit seinem Spruch „My Life is Hell“ („Mein Leben ist die Hölle“) verabschiedet sich Bernd vom US-Fernsehpublikum.

„Das Deutscheste, was ich je gesehen habe.“

Für Oliver verkörpert das schlecht gelaunte Brot einen Stereotypen: „Bernd ist das Deutscheste, was ich je gesehen habe.“ Das Bild des schlecht gelaunten Deutschen scheint also im Ausland nach wie vor aktuell zu sein.

Bernd das Brot ist dennoch ein Sympathieträger, wie sich in der Sendung zeigt. „Ich bin ein riesiger Fan“, sagt Oliver.

Im Jahr 2000 feiert Bernd das Brot beim gemeinsamen Kinderkanal KiKA von ARD und ZDF seinen ersten Auftritt und baut sich seitdem eine große Fangemeinde auf. In Erfurt steht eine Statue von Bernd in der Innenstadt und ist dort ein beliebtes Fotomotiv.

Der britisch-amerikanische Moderator John Oliver moderiert seit 2014 die amerikanische Late-Night-Show „Last Week Tonight with John Oliver“. Die Sendung läuft immer sonntags auf HBO.