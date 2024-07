Immer wieder sterben Kinder oder Hunde, weil sie im Hochsommer im Auto warten müssen. Warum ist das so und wie verhält man sich richtig? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Steve Przybilla 30.07.2024 - 19:00 Uhr

Es passiert im fernen Florida, in Rotterdam und im vergangenen Jahr auch in Deutschland: Immer wieder sterben Kinder, weil ihre Eltern sie im Hochsommer im Auto zurücklassen. Noch öfter trifft es Hunde, zuletzt etwa in Zwickau oder in Krefeld, wo die Tiere trotz des Eingreifens von Passanten nicht überlebten. Wieso sind Autos im Sommer so gefährlich und wie sollten sich Eltern, Hundehalter und Zeugen am besten verhalten? Die wichtigsten Fakten im Überblick.