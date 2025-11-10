Schon jetzt haben viele Eltern in der Region keinen festen Kinderarzt. Doch wo kann man hin, wenn das Kind Fieber hat, eine Impfung oder U-Untersuchung braucht?
10.11.2025 - 18:52 Uhr
Die erste Erkältungswelle des Herbstes ist schon wieder durch, der Winter steht vor der Tür. Doch unter Eltern in der Region Leonberg macht sich langsam Panik breit. Zum Jahresende schließt eine von zwei Kinderarztpraxen in Leonberg. Zwei von drei Kinderärzten der Stadt hören auf – in einer Zeit, in der schon jetzt nicht alle Familien einen festen Arzt für ihren Nachwuchs finden.