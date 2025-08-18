Die Vergabe von städtischen Kita-Plätzen in Stuttgart soll flexibler werden. Was Eltern jetzt wissen müssen.

Die Stadt Stuttgart gestaltet die Vergabe von Kita-Plätzen flexibler. Bisher wurden alle durch den Schuleintritt frei werdenden Plätze auf einmal vergeben. Ab sofort soll sich die Vergabe von Kita-Plätzen über das ganze Jahr erstrecken. Für Stuttgarter Familien bedeutet das: Wer im sogenannten Hauptvergabeverfahren keinen Kitaplatz angeboten bekommt, hat trotzdem noch Chancen auf einen Platz im laufenden Kita-Jahr.

Derzeit werden nur die Plätze vergeben, die ab den Monaten September bis Dezember verfügbar sind. Die Angebote für die von Januar bis Juli 2026 freiwerdenden Plätze sollen ab Ende des Jahres verschickt werden. Wenn neues Personal gewonnen werden kann, könnten zudem kurzfristig weitere Plätze vergeben werden.

„Das neue Verfahren ermöglicht es dem städtischen Kita-Träger, flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Eltern haben durch das neue Verfahren auch bei kurzfristigen Anfragen die Möglichkeit, einen Betreuungsplatz zu erhalten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Um bei der Vergabe städtischer Kita-Plätze berücksichtigt zu werden, müssen Eltern ihr Kind auf dem zentralen Kita-Portal der Landeshauptstadt registrieren und alle notwendigen Unterlagen hochladen. Im Kita-Portal können sie auch gezielt nach freien Plätzen suchen.

Katrin Schulze leitet das Jugendamt in Stuttgart. Foto: LICHTGUT

„Durch das Kita-Portal ist es uns gelungen, zielgerichteter und flexibler auf die Bedarfe der Familien einzugehen, da es pro Kind nur noch einen einzigen Datensatz gibt. Das sorgt für mehr Transparenz und Übersichtlichkeit auf beiden Seiten: bei den Einrichtungen und bei den Familien“, wird Katrin Schulze, die Leiterin des Jugendamts, in der Pressemitteilung zitiert.

Weitere Infos stehen online unter www.stuttgart.de/kita-portal.