Die Vergabe von städtischen Kita-Plätzen in Stuttgart soll flexibler werden. Was Eltern jetzt wissen müssen.
18.08.2025 - 11:40 Uhr
Die Stadt Stuttgart gestaltet die Vergabe von Kita-Plätzen flexibler. Bisher wurden alle durch den Schuleintritt frei werdenden Plätze auf einmal vergeben. Ab sofort soll sich die Vergabe von Kita-Plätzen über das ganze Jahr erstrecken. Für Stuttgarter Familien bedeutet das: Wer im sogenannten Hauptvergabeverfahren keinen Kitaplatz angeboten bekommt, hat trotzdem noch Chancen auf einen Platz im laufenden Kita-Jahr.