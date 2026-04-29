Kinderbetreuung in Stuttgart: Unter diesen Umständen kann die Stadt den Kita-Platz kündigen

Für Isabel Fezer ist klar: „Das Kindeswohl steht über allem.“ So formulierte es die Stuttgarter Bürgermeisterin für Jugend und Bildung (FDP) am Montagnachmittag im Jugendhilfeausschuss. Es ging um die Neufassung der Satzung für die städtischen Kitas. Anlass ist die im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossene Erhöhung der Elternbeiträge. Die Verwaltung möchte die damit ohnehin erforderlich werdende Satzungsänderung auch für sprachliche Präzisierungen nutzen – und für einige Anpassungen, die sich direkt auf den Alltag von Familien auswirken können.