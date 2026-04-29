Kinderbetreuung in Stuttgart: Unter diesen Umständen kann die Stadt den Kita-Platz kündigen

Für Isabel Fezer ist klar: „Das Kindeswohl steht über allem.“ So formulierte es die Stuttgarter Bürgermeisterin für Jugend und Bildung (FDP) am Montagnachmittag im Jugendhilfeausschuss. Es ging um die Neufassung der Satzung für die städtischen Kitas. Anlass ist die im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossene Erhöhung der Elternbeiträge. Die Verwaltung möchte die damit ohnehin erforderlich werdende Satzungsänderung auch für sprachliche Präzisierungen nutzen – und für einige Anpassungen, die sich direkt auf den Alltag von Familien auswirken können.

Für die meisten Diskussionen sorgte dabei, dass die Verwaltung in Paragraf 8 festschreiben möchte, unter welchen Voraussetzungen die Kita ein Betreuungsverhältnis kündigen darf. Man habe Sorge, dass das Wohl des Kindes nicht immer im Mittelpunkt stehe, heißt es dazu in einer schriftlichen Stellungnahme des Gesamtelternbeirats der städtischen Kindertageseinrichtungen, Horte und Schülerhäuser (GEB). Man sehe die Gefahr, dass Situationen ausgenutzt werden, um unbequeme Familien loszuwerden. Ein Vertreter des GEB unterstrich diese Kritik auch noch einmal in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses.

Der Verwaltung war die Sensibilität dieses Punktes durchaus bewusst. In ihrer Vorlage begründet sie ausführlich, warum der neue Passus ihrer Meinung nach erforderlich ist. Die Kita müsse ein guter und sicherer Ort für alle sein. Und in der Regel könnten pädagogische Fachkräfte auch mit schwierigen und herausfordernden Verhaltensweisen von Kindern umgehen. In seltenen Einzelfällen könne es jedoch zu Situationen kommen, in denen durch das Verhalten eines Kindes eine erhebliche Gefährdung für das Kind selbst, für andere Kinder oder für Mitarbeitende entstehe.

Intensive pädagogische Maßnahmen im Vorfeld

Bevor in einem solchen Fall ein Kind vom Besuch der Kita ausgeschlossen werde, würden grundsätzlich intensive pädagogische Maßnahmen umgesetzt. Dazu gehören:

Gespräche mit den Eltern

individuelle Unterstützungsmaßnahmen im Gruppenalltag

die Einbindung zusätzlicher Fachkräfte wie zum Beispiel von Inklusionsassistenzen sowie externen Beratungs- und Fachstellen

Doch sollten diese Maßnahmen nicht ausreichen und eine sichere Betreuung nicht mehr gewährleistet sein, müsse man zum Schutz aller Kinder und Mitarbeitenden handlungsfähig sein, schreibt die Verwaltung und betont: „Dass ein Ausschluss nur als ultima ratio erfolgt.“ Es handle sich um eine Vorsorgeregelung für seltene Ausnahmen. Wichtig ist auch: „Mit der Maßnahme wird der Rechtsanspruch auf eine entsprechende Betreuung nicht verwirkt.“ Vielmehr unterstütze man beim Übergang in eine andere geeignetere Betreuungseinrichtung.

„Wir nehmen diese Sache sehr ernst“, ergänzte Fezer in der Sitzung. Von „Willkür“ könne keine Rede sein. Es entscheide nie eine einzelne Fachkraft, sondern letztlich immer die Amtsleitung nach einem langen Prüfverfahren. Im Übrigen gehe es um sehr seltene Situationen wie sie in Stuttgart bisher überhaupt noch nicht vorgekommen seien.

In der Vorlage ist auch zu lesen, dass das Jugendamt im Rahmen des regelmäßig stattfindenden Arbeitskreises Gesundheit und Soziales dazu angehalten worden sei, aus Gründen des Mitarbeiterschutzes eine solche Regelung zu treffen. Zudem habe eine Recherche der Verwaltung ergeben, dass auch andere Kommunen entsprechende Regelungen in ihren Satzungen haben. Auch sei ein Rechtsgutachten des Deutschen Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht eingeholt worden, das eine entsprechende Kündigungsregelung als zulässig und geboten einordne.

Weitere Gründe für eine Kündigung

In der Neufassung der Satzung sind weitere Gründe aufgezählt, die dazu führen können, dass einer Familie der Kita-Platz gekündigt wird. Diese sind:

Wenn das Kind mindestens vier Wochen unentschuldigt fehlt.

Die Eltern mit der Zahlung der Kita-Beiträge mehr als zwei Monate in Verzug sind und trotz einer ausgesprochenen Aufforderung nicht zahlen.

Das Kind nicht mehr in Stuttgart wohnt und die Kita keine Kapazitäten hat.

Die Eltern die in der Satzung festgeschriebenen Verpflichtungen nicht beachten.

Die Einrichtung schließt.

Es gehe auch darum, die Mitarbeitenden in der Kita zu schützen, betonte Bürgermeisterin Isabel Fezer in der Sitzung. Foto: Arne Dedert/dpa

Die beiden erstgenannten Punkte sieht der GEB kritisch. Man wolle Partei für die Kinder ergreifen, die nicht für Zahlungsrückstände verantwortlich gemacht werden könnten, heißt es in der Stellungnahme. Eine vorschnelle Kündigung könne nicht zum Wohl des Kindes sein, sondern führe in den meisten Fällen zu Nachteilen in der Entwicklung des Kindes. Außerdem könne es Gründe dafür geben, wenn Eltern mit dem Zahlen der Kita-Beiträge in Verzug geraten.

„Wir bitten darum, vor einer Kündigung alle anderen Wege auszuschöpfen, auch wenn dies einen erheblichen Mehraufwand bedeutet“, schreibt der GEB. Gleiches fordert er im Falle eines Wegzugs aus Stuttgart. „Auch hier sollte zum Wohle der Kinder eine Betreuungslücke vermieden werden.“

Der Jugendhilfeausschuss hat die neue Satzung für die städtischen Kitas lediglich vorberaten. Sie steht in den kommenden Wochen auch noch auf den Tagesordnungen des Sozial- und Gesundheitsausschusses und des Verwaltungsausschusses. Der Gemeinderat beschließt dann am 21. Mai. Weil es sich bei der neuen Satzung im Wesentlichen um die Umsetzung eines im Rahmen der Haushaltsberatungen gefassten Zielbeschlusses handelt, ist mit der Zustimmung einer Mehrheit des Gremiums zu rechnen.