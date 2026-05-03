Kinderbetreuung in Stuttgart Wird die Kita-Suche in Stuttgart bald einfacher? Das sagen die Zahlen
Lange fehlten Kitaplätze in Stuttgart. Doch die Geburtenraten sinken – und damit könnte sich das Problem entspannen.
Lange fehlten Kitaplätze in Stuttgart. Doch die Geburtenraten sinken – und damit könnte sich das Problem entspannen.
Tagesmütter in Stuttgart schlagen Alarm, weil sie angesichts sinkender Nachfrage um ihre Existenz fürchten – doch für Eltern könnte sich die Lage zugleich entspannen: Die Suche nach einem Betreuungsplatz könnte künftig einfacher werden. Die Gründe sehen Tagesmütter darin, dass Frauen weniger Kinder bekommen, die Einwohnerzahl Stuttgarts schrumpft, aber auch weil die Stadt massiv in den Ausbau von Kitas investiert hat. Diese Faktoren spielen neben vielen weiteren eine zentrale Rolle in der Bedarfsplanung für Kitaplätze in Stuttgart.