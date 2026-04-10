Kinderbücher aus der Region In einer Alb-Höhle und im Schwarzwald – diese Abenteuer warten auf junge Leser
Auf den Spuren eines Höhlenmädchens und der Donauschwaben: Zwei Bücher für junge Menschen verbinden spannend Vergangenheit und Gegenwart.
Auf den Spuren eines Höhlenmädchens und der Donauschwaben: Zwei Bücher für junge Menschen verbinden spannend Vergangenheit und Gegenwart.
Mit dem Rulaman sind Generationen von Kindern groß geworden. Jetzt erinnert die Stuttgarter Autorin Iris Lemanczyk mit ihrem Kinderbuch „Fischi tappt im Dunkeln“ an die Faszination von Höhlen und ihrer urzeitlichen Bevölkerung, wobei sie dem Steinzeitjungen aus dem Jugendbuchklassiker mit dem Mädchen Jule einen hellwachen, sehr gegenwärtigen Höhlen-Nerd gegenüberstellt. Wie schnell wachsen Tropfsteine? Welche Tiere lebten und leben in einer Höhle? Neben Fachwissen geht es in Iris Lemanczyks sehr lebendig erzählter Geschichte vor allem um Freundschaft und Vertrauen, um Ängste und wie man mit ihnen umgeht.