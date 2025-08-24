Das Kindercafé „Baby Amore“ in Filderstadt hat seit Kurzem geöffnet – sowohl die Betreiber, als auch die Kunden zeigen sich bisher zufrieden. Ein Besuch.

Spiderman wird von Elsa aus „Die Eiskönigin“ auf dem Bobbycar verfolgt und quietscht dabei fröhlich vor sich hin. Im Kindercafé „Baby Amore“ in Bonlanden ist das kein seltener Anblick. Denn das Café ist auf Eltern und ihre Kleinkinder spezialisiert, die in gewöhnlichen Cafés und Restaurants eher selten auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Räumlichkeiten vorfinden.

So können sich die Kinder hier nicht nur verkleiden, es gibt auch eine Spielküche, eine Leseecke, eine kleine Rutsche – und natürlich den Cafébereich, in dem sich die Kleinen und ihre Eltern nach den vielen Abenteuern wieder stärken und erholen können. Seit Anfang August hat „Baby Amore“, das von zwei befreundeten italienischen Paaren geführt wird, geöffnet. „Wir sind bisher sehr zufrieden mit den Rückmeldungen und haben tolle Gäste“, sagt Beatrice Guglielmi, während sie Waffeln und Kaffees auf einem Tablett anordnet und zu den Gästen bringt.

Italienische Spezialitäten auf der Kindercafé-Karte

Beim kulinarischen Angebot werden die italienischen Wurzeln der Inhaber deutlich. Neben Tiramisu gibt es unter anderem auch Pizzabrot mit mailändischer Salami. Aber es gibt auch vegetarische und vegane Optionen. In der Küche werkeln die vier – neben Beatrice Guglielmi ihr Ehemann Vittorio Barbaro, sowie Carmine Grimaldi und seine Frau Teresa del Prete – eingespielt vor sich hin und scheinen in dem Trubel richtig aufzugehen.

Denn viel los ist bei „Baby Amore“ auch jetzt schon, obwohl das Café noch nicht lange geöffnet hat. Und der Fokus auf Kleinkinder und ihre Eltern bedeutet auch, dass es hier anders zugeht als in gewöhnlichen Cafés. Überall laufen begeistert spielende Kinder herum, ab und an wird ein Weinendes tröstend auf den Arm genommen, Legobausteine liegen auf dem Boden verteilt herum. Der Geräuschpegel ist naturgemäß hoch, doch der ausgelassenen Stimmung tut das keinen Abbruch.

Im Kindercafé dürfen auch Legos auf dem Boden liegen. Foto: Markus Brändli

Die Gäste zeigen sich sehr zufrieden mit dem neuen Angebot – vor allem die Eltern freuen sich, dass es nun endlich einen Ort gibt, an dem ihre Kinder ungestört spielen können, während die Erwachsenen bei Kaffee und Kuchen zusammen sitzen. „Im Winter wird das bestimmt auch super wertvoll sein“, sagt Vanessa, die mit ihrer kleinen Tochter zum ersten Mal bei „Baby Amore“ ist.

Normale Cafés? „Katastrophe“

Die 28-jährige Jenny bezeichnet das Ausgehen mit Kleinkind in „normale“ Cafés als „Katastrophe“, da es dort kein Platz für die Kleinen zum Spielen gebe und viele Gäste genervt von der hohen Geräuschkulisse seien. Auf „Baby Amore“ aufmerksam geworden ist sie über Instagram und möchte künftig öfter herkommen.

Wie viel Arbeit und Energie der Betreiber in ihr neues Café geflossen ist, wird auch durch die liebevolle Einrichtung deutlich. Die Wände, Möbel und Dekorationen sind in hellen Tönen gehalten, bunt wird es durch das Spielzeug, das in dem großen Raum verteilt ist. Die vier Inhaber haben einen Ort geschaffen, an dem sich Groß und Klein wohlfühlen – dank ihrer außergewöhnlichen Idee und einer großen Portion „Amore“.