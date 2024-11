Kindergeldberechtigte Elternteile oder Erziehungsberechtigte bekommen das Kindergeld zusammen mit dem Kinderzuschlag überwiesen. Wann der genaue Auszahlungstermin ist, entscheidet die letzte Kindergeldnummer (Endziffer). Aus der folgenden Übersicht können sie entnehmen, wann die genauen Auszahlungstermine für Ihre Kindergeldnummer 2025 sind:

Auszahlungstermine 2025 Kindergeld-Endziffer 0 :

08. Januar 2025

05. Februar 2025

05. März 2025

03. April 2025

06. Mai 2025

04. Juni 2025

03. Juli 2025

05. August 2025

03. September 2025

07. Oktober 2025

05. November 2025

03. Dezember 2025

Auszahlungstermine 2025 Kindergeld-Endziffer 1 :

08. Januar 2025

07. Februar 2025

06. März 2025

07. April 2025

07. Mai 2025

05. Juni 2025

04. Juli 2025

06. August 2025

05. September 2025

07. Oktober 2025

06. November 2025

04. Dezember 2025

Auszahlungstermine 2025 Kindergeld-Endziffer 2 :

10. Januar 2025

10. Februar 2025

07. März 2025

09. April 2025

08. Mai 2025

06. Juni 2025

07. Juli 2025

07. August 2025

08. September 2025

09. Oktober 2025

07. November 2025

05. Dezember 2025

Auszahlungstermine 2025 Kindergeld-Endziffer 3 :

13. Januar 2025

12. Februar 2025

10. März 2025

10. April 2025

12. Mai 2025

11. Juni 2025

09. Juli 2025

08. August 2025

10. September 2025

10. Oktober 2025

11. November 2025

08. Dezember 2025

Auszahlungstermine 2025 Kindergeld-Endziffer 4 :

14. Januar 2025

13. Februar 2025

12. März 2025

11. April 2025

13. Mai 2025

12. Juni 2025

10. Juli 2025

12. August 2025

11. September 2025

13. Oktober 2025

12. November 2025

09. Dezember 2025

Auszahlungstermine 2025 Kindergeld-Endziffer 5 :

15. Januar 2025

14. Februar 2025

13. März 2025

14. April 2025

14. Mai 2025

13. Juni 2025

11. Juli 2025

14. August 2025

15. September 2025

14. Oktober 2025

13. November 2025

10. Dezember 2025

Auszahlungstermine 2025 Kindergeld-Endziffer 6 :

16. Januar 2025

17. Februar 2025

14. März 2025

15. April 2025

16. Mai 2025

16. Juni 2025

14. Juli 2025

15. August 2025

16. September 2025

16. Oktober 2025

14. November 2025

11. Dezember 2025

Auszahlungstermine 2025 Kindergeld-Endziffer 7 :

17. Januar 2025

18. Februar 2025

17. März 2025

16. April 2025

19. Mai 2025

17. Juni 2025

17. Juli 2025

18. August 202

17. September 2025

17. Oktober 2025

17. November 2025

12. Dezember 2025

Auszahlungstermine 2025 Kindergeld-Endziffer 8 :

22. Januar 2025

19. Februar 2025

18. März 2025

17. April 2025

21. Mai 2025

18. Juni 2025

18. Juli 2025

19. August 2025

18. September 2025

20. Oktober 2025

18. November 2025

15. Dezember 2025

Auszahlungstermine 2025 Kindergeld-Endziffer 9 :

23. Januar 2025

21. Februar 2025

20. März 2025

23. April 2025

22. Mai 2025

23. Juni 2025

21. Juli 2025

21. August 2025

19. September 2025

21. Oktober 2025

20. November 2025

16. Dezember 2025

Wo findet man die Kindergeldnummer?

Die Kindergeldnummer wird automatisch nach dem ersten Kindergeldantrag zugewiesen und bleibt von da an immer gleich. Die Kindergeldnummer wird in jedem Schreiben der Familienkasse am oberen rechten Rand (bei den Kontaktdaten der zuständigen Familienkasse) ausgewiesen.

Was tun, wenn das Kindergeld nicht angekommen ist?

Wenn das Kindergeld auch einige Tage nach dem endziffer-entsprechenden Termin nicht ausgezahlt wurde, können Sie sich telefonisch an die Familienkasse wenden unter der Nummer 0800 4 555533. Unter der gebührenfreien Nummer können Sie Ihren Auszahlungstermin telefonisch erfragen.

Was tun bei Änderung der Bankverbindung?

Sollte sich Ihre Bankverbindung ändern, können Sie dies der Familienkasse einfach online melden. Dies sollte zeitnah geschehen, damit es zu keinen Verzögerungen bei der Auszahlung kommt. Sollten Sie Fragen haben, erreichen Sie die Familienkasse unter der gebührenfreien Nummer 0800 4 555530.