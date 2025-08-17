Der Mann, der ein kleines Mädchen aus dem Erlebnisbad Rulantica gelockt und missbraucht haben soll, ist in Rumänien verhaftet worden. Der Innenminister ist zufrieden. Was passiert nun?
17.08.2025 - 13:15 Uhr
– Sechs Tage nach dem mutmaßlichen Missbrauch eines kleinen Mädchens aus dem Erlebnisbad Rulantica in Südbaden ist der Tatverdächtige in Rumänien festgenommen worden. Zu den Details des Zugriffs am Freitag schwieg die Polizei am Wochenende ebenso beharrlich wie zum Zeitpunkt einer Auslieferung nach Deutschland.