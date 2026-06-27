Die Stuttgarter Motto-Party Sanctuary geht am Samstag in die nächste Runde. Netzhemd drüber und Abfahrt? Bei den meisten Gästen nicht: Stattdessen setzen sie dem dystopischen, postapokalyptischen Motto entsprechend auf aufwendige Verkleidungen à la Mad Max, Fallout und Cyberpunk. „Das ist auch so gewünscht“, sagt Sanctuary-Veranstalter und LARP-Fan (siehe Infokasten) Elmar Jäger. Er ermutigt seine Gäste, auf außergewöhnliche Kostümierungen zu setzen, mit denen sie einen Abend lang ihre exzentrische Seite nach außen kehren können.

Doch wie entsteht ein solches Outfit, das zur Sanctuary-Party passt? Wir haben die Stuttgarter Latex- und Fetishfluencerin Frau Tagtraum dabei begleitet, wie sie sich für ihren Einsatz als Walking-Act für die Sanctuary-Party in Schale geworfen hat.

Der Anfang eines jeden Outfits ist die Inspiration. „Die hole ich mir meistens über Instagram“, erklärt die 35-Jährige. Ihre neueste Kostümierung als weißer Latex-Harlekin entwickelte sich aus einem Reel heraus, das sie gesehen hatte und bei dem Festivalgäste sich Ballons als Accessoires in die Haare geflochten hatten. „Da das im Club eher schwierig werden dürfte, habe ich die Idee weiterentwickelt und ein Kostüm rund um Ballons in der Hand entworfen“, erklärt sie. Um ihre Ideen zu visualisieren und auf Papier zu bringen, nutzt Amelie, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, KI. „Sie ist ein wirklich gutes Tool, um verschiedene Designs auszuprobieren“, sagt sie und zeigt auf ausgedruckte Inspirationsbilder für Outfit und Make-up, während sie weiße Theaterschminke in ihrem Gesicht aufträgt.

Inspiration aus der KI: Ein Harlekin-Kostüm entsteht

Ihre weißen Haare trägt die Latexfluencerin schon seit Längerem. „Ich färbe mir seit ich 14 bin die Haare“, sagt sie. „Meine Naturhaarfarbe habe ich seitdem nicht mehr gesehen.“ Soweit sie es am Haaransatz erkennen kann, sollte es ein aschiges Hellbraun sein. Aber nicht nur ihre Haare hat sie optischen Veränderungen unterzogen, auch ihre Haut ist fast vollständig tätowiert. „Mein erstes Tattoo hatte ich mit 17“, erinnert sich Frau Tagtraum zurück. „Es war der Barcode einer Maxi-CD von HIM“, sagt sie.

Ville Valo und seine finnische Rockband haben eine ganze Generation Millennials mit ihrem gruftigen Look geprägt. Mittlerweile hat Amelie das Tattoo überstochen. „Aber nicht, weil es mir inhaltlich nicht mehr gefallen hat, sondern weil es ausgelaufen ist“, betont sie. Keines ihrer zig Tattoos würde sie bereuen, schon gar nicht die drei Abbilder von sich selbst, die sie sich auf ihre Oberschenkel hat tätowieren lassen. „Mit sich selbst muss man zeitlebens klarkommen, ob man will oder nicht“, sagt die 35-Jährige. Partner hingegen kommen und gehen. Deswegen sind die einzigen Konterfeis, die auf ihren Körper durften, die eigenen.

Tattoos und Hörner unter der Haut: „Man muss nicht alles haben“

Wer genauer hinschaut, sieht, dass auch weitere Body-Modifikationen vorgenommen wurden: An ihren Schlüsselbeinen und ihrer Stirn hat die Fetischfluencerin sogenannte Subdermal Implants platzieren lassen, die unter die Hautschicht geschoben werden und eine extra Struktur unter der Haut schaffen, wie etwa kleine Hörner auf der Stirn. Auch Brandigs, Brandmale, bei denen Narbengewebe zur Dekoration des Körpers verursacht wird, hat sie sich an den Handgelenken sowie am Oberkörper machen lassen, alles in den USA. Letzteres würde Amelie jedoch, auch wenn sie sich selbst als sehr schmerzresistent bezeichnet, nicht nochmal vornehmen lassen. „Eigentlich waren auch am Hals noch Brandings geplant. Schon bei denen, die ich jetzt habe, hat mein Körper aber so schlecht reagiert, dass ich mir keinesfalls weitere vorstellen kann.“ Mit Schalk in den Augen fügt sie hinzu: „Man muss ja nicht alles haben.“

Um in einen Latex-Catsuit zu kommen, führt kein Weg am Körperöl vorbei. Es muss flutschen, wie bei einer geölten Sardine. Foto: Petra Xayaphoum

Auf ihrem Instagram-Account nimmt Frau Tagtraum ihre Fans mit in die Welt von Latex, Fetisch und Sexpositivität, probiert verschiedene Produkte aus, stellt sich Fragen rund die Themen Sex, Fetisch und Latex und klärt Vorurteile auf, stets mit einer Prise Humor und guter Laune. Ob sie dabei viel Gegenwind bekomme? „Nein, meine Community ist sehr wertschätzend. Vor allem freut mich, dass zunehmend weibliche Fans dazukommen, die mir sagen, wie wertvoll sie meine Arbeit finden.“ Ein viel größerer Endgegner sei die „Zensurpolitik von Instagram“. Oftmals sehe die KI, die automatisiert vermeintlich verdächtige Inhalte und Content Creator blockt, auf Bildern Nippel oder Geschlechtsteile, wo gar keine wären. „Teils wurde mein Account schon wegen Fotos, auf denen ich ein T-Shirt anhatte, gesperrt“, ärgert sich die Fetishfluencerin. Letztendlich bleibe ihr in solchen Fällen aber oft keine andere Wahl als allen anderen Nutzern auch: Abwarten und Tee trinken bis der Account wieder freigegeben wird.

Für Anfänger, die sich auch für das Thema Latex interessieren, empfiehlt Frau Tagtraum, die mittlerweile stolze Besitzerin von 60 bis 70 Latexteilen ist, sich erst mal in einem realen Shop umzusehen, nicht im Internet. „Man sollte erst mal etwas anprobieren, um zu testen, ob man das Gefühl auf der Haut überhaupt mag“, empfiehlt die Expertin, „und vielleicht auch erst mit einem kleinen Teil, einem Kleid oder Hemd, anfangen, bevor man sich gleich einen Catsuit holt.“ Die sind nämlich eine kleine Investition. Rund 450 Euro sind für einen Catsuit nach Maß realistisch. „Von der Stange würde ich keinen mehr kaufen, der sitzt am Ende nicht an allen Stellen perfekt“, lautet ihr Rat. Außerdem ist es ratsam, darauf zu achten, dass der Catsuit einen Reißverschluss unten hat, mit dessen Hilfe man sich erleichtern kann, ohne das Ding wieder komplett ausziehen zu müssen.

Das Britney-Spears-Problem: Wie man ins Material hineinkommt

Allein hineinzukommen ist schwierig genug: Im Grunde muss man sich von Kopf bis Fuß mit Öl einreiben, sodass das von Natur aus stark haftende Latex mit möglichst wenig Aufwand übergestülpt werden kann. Britney Spears soll Ewigkeiten gebraucht haben, um in ihren legendären roten Latex-Catsuit für das Video von „Oops I did it again“ reinzuschlüpfen. In der Regel seien unter Gebrauch von viel Körperöl fünf bis zehn Minuten normal, sagt Amelie. „Man muss dann aber gut aufpassen beim Spazieren durch die Wohnung“, warnt sie. Das tropfende Öl verwandelt jeden Boden in eine Eisfläche.

Für die kommende Sanctuary-Party wird jedoch die Hitze am wohl heißesten Tag des Jahres der größte Widerstandsfaktor sein. Denn Latex ist nicht atmungsaktiv, heißt: Man schwitzt sich einen Teufel und die ganze Suppe fließt zu den vorhandenen Öffnungen an Armen und Beinen raus. „Ich hatte bei einem Shooting mal einen Anzug inklusive Latex-Socken an“, erinnert sich Frau Tagtraum. „Die Socken konnte ich quasi im Minutentakt auskippen.“ Für ihre Auftritte wie bei der Sanctuary-Party verzichtet sie daher auf solche Kleidungsstücke und setzt lieber auf flaches, bequemes Schuhwerk. „Sneaker oder Buffalos, auf keinen Fall High Heels.“ Um den ganzen Abend durchtanzen zu können, aber auch in Kombination mit dem Schweiß-Öl-Gemisch, das aus dem Anzug trieft, sind Schuhe ohne sicheren Stand keine besonders gute Idee.

Weitere Tipps und Infos zum Outfit gibt es in der Bildergalerie, die den Ankleidungs- und Make-up-Prozess von Frau Tagtraum Schritt für Schritt begleitet.

Sanctuary Party, Proton Club, Königstr. 49, Stuttgart-Mitte, 27.6. 22 Uhr, www.sanctuary.onl

LARP

Gängige Abkürzung für Life Action Role Play: Es handelt sich dabei um ein interaktives Live-Rollenspiel, bei dem die Teilnehmer in selbstgestaltete Charaktere schlüpfen und deren Geschichte aktiv erleben. Statt einem festen Drehbuch zu folgen, agieren die Spieler in passenden Kostümen und Kulissen durch freie Improvisation miteinander.