Wir haben die Stuttgarter Influencerin Frau Tagtraum beim Styling für die sexpositive Motto-Party Sanctuary begleitet – von weißen Wimpern bis zum 450-Euro-Latexanzug.
27.06.2026 - 11:08 Uhr
Die Stuttgarter Motto-Party Sanctuary geht am Samstag in die nächste Runde. Netzhemd drüber und Abfahrt? Bei den meisten Gästen nicht: Stattdessen setzen sie dem dystopischen, postapokalyptischen Motto entsprechend auf aufwendige Verkleidungen à la Mad Max, Fallout und Cyberpunk. „Das ist auch so gewünscht“, sagt Sanctuary-Veranstalter und LARP-Fan (siehe Infokasten) Elmar Jäger. Er ermutigt seine Gäste, auf außergewöhnliche Kostümierungen zu setzen, mit denen sie einen Abend lang ihre exzentrische Seite nach außen kehren können.