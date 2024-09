Sexpositive Party in Stuttgart – am Halsband durch den Club

Regelmäßig kommt die sexpositive Partyreihe „Kinky Galore“ auf das Stuttgarter Clubschiff Fridas Pier. Die Tickets sind in kürzester Zeit ausverkauft. Wir haben eine junge Stuttgarterin dorthin begleitet.

In den Pausen zwischen zwei Sätzen zieht sie an einer E-Zigarette. Rauch steigt in die milde Herbstluft, es fängt an zu dämmern. Hannah* sitzt auf den Steintreppen vor ihrem Haus im Stuttgarter Osten. Die 26-Jährige trägt eine schwarze Jogginghose und ein kurzes Top. Ihre hellbraunen Haare sind vom Duschen noch etwas feucht. „Mit 22 bin ich mit meinem Mann das erste Mal zu einer Swingerparty nach Bruchsal gefahren. Wir hatten einfach Lust, etwas Neues zu erleben“, sagt sie und nimmt einen tiefen Zug. „Wir führen eine offene Ehe.“