Der März 2026 bringt eine ungewöhnlich große Bandbreite an neuen Filmen ins Kino. Animationsabenteuer, Bestsellerverfilmungen, Science-Fiction, Tragikomödie und großes Gefühl stehen nebeneinander auf dem Spielplan.
25.02.2026 - 12:21 Uhr
Gleich zu Monatsbeginn starten mehrere hochkarätige Produktionen. Pixar schickt mit „Hoppers“ eine tierische Heldin im Roboterkörper ins Rennen, Maggie Gyllenhaal interpretiert mit „The Bride!“ den Frankenstein-Mythos neu, und Kristen Stewart legt mit „The Chronology of Water“ ihr Regiedebüt vor.