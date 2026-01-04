Ein technischer Defekt an einem Stromkabel hat am Sonntagmorgen in Kirchberg an der Murr einen Löscheinsatz mit acht Fahrzeugen ausgelöst.

Rems-Murr: Sascha Schmierer (sas)

Ein Brand in der Lukaskirche hat in Kirchberg an der Murr am Sonntagmorgen einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Die Brandschützer waren mit 49 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort, um das Feuer in dem evangelischen Gotteshaus in der Ortsmitte zu löschen. Menschen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden, der Feuerwehreinsatz ereignete sich Stunden vor dem Glockenschlag zur Predigt.

 

Alarmiert worden war die Feuerwehr durch einen ausgelösten Rauchmelder

Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums in Aalen nannte in einer ersten Mitteilung am Sonntag einen technischen Defekt an einer elektrischen Leitung als Auslöser. Alarmiert worden war die Feuerwehr am Sonntag gegen 7.30 Uhr durch einen ausgelösten Rauchmelder.

Die Feuerwehr rückte am Sonntagmorgen in der Kirchberger Ortsmitte an. Foto: Blaulichtzentrale / Kevin Lermer

Vor Ort stellten die angerückten Löschhelfer einen durch das Elektrokabel ausgelösten Brand im Bereich einer Heizung fest. Durch die Hitze sprang nach Polizeiangaben die Scheibe eines Kirchenfensters. Der bei dem Brand entstandene Schaden liegt nach ersten Erkenntnissen bei etwa 5000 Euro. Weil es in der Kirche nach dem Brand stark nach Rauch riecht, finden die Gottesdienste in Kirchberg vorerst im evangelischen Gemeindehaus statt.