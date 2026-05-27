Kirche in Dagersheim wird saniert Bei Wind „Gefahr im Verzug“ durch fallende Dachziegel
Dass die Kirche im Böblinger Teilort Dagersheim saniert werden muss, ist schon seit Jahren klar. Jetzt steht der Start der Arbeiten kurz bevor.
Dass die Kirche im Böblinger Teilort Dagersheim saniert werden muss, ist schon seit Jahren klar. Jetzt steht der Start der Arbeiten kurz bevor.
Die Risse im Bogen über dem Chor der evangelischen Kirche im Dagersheimer Ortskern sind zwar provisorisch ausgebessert, aber das Grundproblem ist damit nicht beseitigt. Das zeigt sich an weiteren Rissen – besonders auf der Nordseite des Kirchenschiffs – und auch an Bodenwellen, die in den vergangenen Jahren immer größer geworden sind. In den kommenden Monaten muss das Gotteshaus in dem Böblinger Teilort darum eingerüstet und saniert werden. Das kostet voraussichtlich 720 000 Euro, von denen die Gemeinde wohl mehr als die Hälfte tragen muss. Sobald die denkmalschutzrechtliche Genehmigung erteilt und die Zuschüsse beantragt sind, sollen die Arbeiten losgehen.