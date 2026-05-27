Kirche in Dagersheim wird saniert: Bei Wind „Gefahr im Verzug“ durch fallende Dachziegel

Die Risse im Bogen über dem Chor der evangelischen Kirche im Dagersheimer Ortskern sind zwar provisorisch ausgebessert, aber das Grundproblem ist damit nicht beseitigt. Das zeigt sich an weiteren Rissen – besonders auf der Nordseite des Kirchenschiffs – und auch an Bodenwellen, die in den vergangenen Jahren immer größer geworden sind. In den kommenden Monaten muss das Gotteshaus in dem Böblinger Teilort darum eingerüstet und saniert werden. Das kostet voraussichtlich 720 000 Euro, von denen die Gemeinde wohl mehr als die Hälfte tragen muss. Sobald die denkmalschutzrechtliche Genehmigung erteilt und die Zuschüsse beantragt sind, sollen die Arbeiten losgehen.

Für Pfarrer Gerhard Steinbach ist die Sanierung der mehr als 500 Jahre alten Kirche ein Herzensprojekt, seit er die Gemeinde im Jahr 2023 übernahm. „Diese Kirche könnte so wunderschön sein, wenn sie in einem besseren Zustand wäre“, sagt er mit Wehmut in der Stimme. Ihm wäre es am liebsten, wenn bei der jetzt anstehenden Sanierung nicht nur die statischen Mängel beseitigt würden, sondern auch die kosmetischen Fehler, die ihm und den Gottesdienstbesuchern an jedem Sonntag ins Auge springen würden. Damit meint er beispielsweise die Risse und die Bodenwellen vor dem Altar. „Also, ich stolpere nicht mehr“, sagt er – aber der Finanzbeauftragten und neuen Assistenz der Gemeindeleitung, Marion Secker, ist anzumerken, dass es ihr noch anders geht.

Architekt fand Bausünde im Keller der Kirche

„Die Kirche hat das Problem, dass die der Schwippe zugewandte Seite sich bewegt und die Kirche sozusagen auseinandergeht“, sagt Achim Schäfer, Geschäftsführer der Archiplan Architekten GmbH. Die Kirchengemeinde hat sein Büro für die Sanierung gewählt, weil es in den vergangenen Jahren mehrere Sakralbauten wie beispielsweise die Nikomedeskirche in Hildrizhausen saniert hat. „Das Tragwerk ist empfindlich gestört.“

Durch die Risse in den Wänden und im Boden sei die Gemeinde überhaupt darauf aufmerksam geworden, dass eine Sanierung notwendig ist. Aber ein weiteres Problem habe erst das Team um Schäfer und die Architektin Kim Raschbacher aufgedeckt: ein Heizkeller, der vor gut 50 Jahren unter dem Kirchboden eingebaut wurde, habe die Gründung des Gebäudes destabilisiert. „Da wurde durchs Fundament geschnitten, um den Keller anzulegen“, sagt Schäfer. „Das sollte man nie machen.“ Der Heizkeller sei auch der Grund für die Buckel im Boden vor dem Altar. „Wenn sich die Wände nach außen bewegen, kann der betonierte Keller nicht mitgehen und drückt dann hoch.“ Man könne es den Menschen von damals gar nicht verdenken, dass sie den Heizkeller eingebaut hätten, sagt Schäfer. „Die Leute wollten es in der Kirche halt warm haben, das geht uns heute ja nicht anders.“ Dennoch: aus heutiger Sicht sei der Bau ein folgenschwerer Fehler gewesen.

Architekt: „Der Dachstuhl ist ein Sprengwerk“

Auch in den Dachgeschossen der kürzlich auf 1497 umdatierten Kirche – vorher war das Baujahr 1491 angenommen worden – sind die statischen Probleme sichtbar. „Der Dachstuhl ist ein Sprengwerk“, sagt Schäfer. Die Dachbalken würden die Zugkräfte der nach außen lehnenden Wände aufnehmen und alles zusammenhalten. Am Treppenaufgang aber, wo es keinen solchen Balken gibt, können diese Kräfte also nicht aufgenommen werden, weshalb gerade dort Risse entstanden seien.

Das Thema, dessen sich Schäfers Team nach Beginn der Arbeiten aber als erstes annehmen will, ist das Dach. „Das hält bis zum nächsten starken Wind“, sagt er ungeschönt. Das Problem: die sogenannten Biberschwanzziegel liegen mit nur einer Nase in den Dachlatten. Die Nasen lösen sich mit der Zeit auf und dann können die Ziegel ins Rutschen kommen. „Wenn’s an einer Stelle anfängt, nimmt der Wind alle Ziegel mit“, so Schäfer. Von dieser Thematik betroffen ist vornehmlich die Südseite der Kirche. „Auf der Nordseite wurde vor einigen Jahren schon mal neu eingedeckt nach einem großen Sturm, vermutlich war es Lothar“, sagt der stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Klaus Heim.

Sanierung soll ausbessern statt erneuern

Wo immer möglich, wolle man probieren, das Baumaterial auszubessern statt auszutauschen, sagt Schäfer. Das gelte auch für die Sandsteinarbeiten an der Fassade und den Sockeln der Kirche. Die werde sich ein Steinmetz anschauen müssen. Was definitiv weichen werde, so Schäfer, seien die Regenrohre. Die machen nämlich derzeit einen ungünstigen Knick, weshalb sie oft verstopften und zum Überlaufen der Dachrinne führten.

Im Frühsommer oder Sommer sollen an der Südseite die ersten Gerüste aufgestellt werden. „Da ist die größte Gefahr im Verzug durch die Möglichkeit von herabfallenden Dachziegel“, sagt Schäfer. Von der Sanierung ausgenommen sind aktuell übrigens neben dem Inneren der Kirche auch der Kirchturm. „Wir machen erst einmal das, was statisch notwendig ist.“ Dabei, sagt Steinbach, müsse am Turm auch dringend etwas gemacht werden. „Das wäre ein Herzenswunsch von mir, dass man das angehen könnte“, sagt er.

Vielleicht kein Herzenswunsch, aber eine Notwendigkeit in der heutigen Zeit ist wohl eine der größten Veränderungen, die das Team an der Kirche plant: Sie soll auf der Südseite – zur Straße gewandt – eine Solaranlage bekommen. Das Anbringen solcher Geräte sei mittlerweile auch auf denkmalgeschützten Bauten erleichtert worden, sagt Schäfer. Bei einer Sanierung in Altdorf habe er gute Erfahrungen mit kupferfarbenen PV-Anlagen gemacht, die sich gut in die Optik einer Kirche einfügen würden.

Aktuell würden die Arbeiten für die Sanierung ausgeschrieben, es habe beim Gerüstbau auch schon guten Rücklauf gegeben. Nun gehe es um die Zimmerarbeiten. Auch wenn die Arbeiten umfangreich seien, für die Gläubigen gebe es einen Trost: Die Gottesdienste würden nicht eingeschränkt. „Die Kirche muss keinen Tag geschlossen werden“, sagt Schäfer. „Aber die Hochzeitsfotos könnten durch das Baugerüst ein wenig gestört werden.“ Doch auch dafür weiß Pfarrer Steinbach eine Lösung: Da der Kirchturm nicht mit eingerüstet wird, bleibe dieser als Fotomotiv für Brautpaare. Zu Weihnachten, ist der Architekt zuversichtlich, werde der Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz schon wieder neben einer Kirche ohne Gerüst stehen.