Kirche will sich trennen Was wird aus diesem Kleinod am Fuße des Hohenstaufen?
Die mehr als 500 Jahre alte Barbarossakirche ist wohl das bedeutendste Zeugnis mit staufischer Geschichte. Was aus ihr wird, ist derzeit völlig offen.
Die baugeschichtliche Bedeutung der Barbarossakirche ist immens. Sie ist das älteste Zeugnis staufischer Geschichte auf dem Hohenstaufen“, sagt Eva Miriam Reich-Schmidt, die Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde am Hohenstaufen. Die evangelische Kirchengemeinde hat jedoch ein zweites Gotteshaus am Berg. Die Barbarossakirche war über viele Jahre an die Katholiken vermietet. Die haben den Mietvertrag aber gekündigt. Die evangelische Kirche will sich nun aus finanziellen Erwägungen von dem historisch aufgeladenen Kleinod trennen.